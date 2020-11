AMERICAN CIVIL WAR – ANTIFA E BLACK LIVES MATTER HANNO APPROFITTATO DELLA NOTTE ELETTORALE PER SCENDERE IN PIAZZA A FARE UN PO’ DI CASINO: A WASHINGTON CI SONO STATI SCONTRI CON I SOSTENITORI DI TRUMP E TRE MEMBRI DEL GRUPPO DI DESTRA “PROUD BOYS” SONO STATI ACCOLTELLATI PER AVER FESTEGGIATO LA VITTORIA DI TRUMP (CHE ANCORA NON C’È) – MA NEL COMPLESSO È ANDATA ABBASTANZA BENE: QUALCHE ARRESTO E MARCE PACIFICHE NEL RESTO DEL PAESE - VIDEO

DAGONOTA

A Washington la polizia sta cercando alcuni manifestanti di Black Lives Matter che avrebbero accoltellato tre membri del gruppo di destra “Proud Boys”: la loro colpa? Aver celebrato la vittoria “anticipata” di Trump. L'accoltellamento è avvenuto intorno alle 2:26 del mattino vicino alla Casa Bianca. Per il resto, la notte elettorale è andata abbastanza serenamente, con una manciata di arresti e qualche tafferuglio solo nella capitale tra sostenitori di Trump e BLM e Antifa.

manifestanti di fronte alla casa bianca

In chiusura dell'Election Day, quando ancora il risultato delle elezioni presidenziali appare ancora sospeso, in Usa, ci sono state tensioni nelle strade di Washington Dc, ma anche a Portland e Seattle. Ci sono state proteste contro il presidente Donald Trump nelle strade della capitale, vicino al Campidoglio, dove e' a tratti e' stato bloccato il traffico e sono stati fatti esplodere petardi. Le manifestazioni sono state in gran parte pacifiche, ma ci sono stati tafferugli e scontri tra i sostenitori di Trump e i manifestanti di Black Lives Matter fuori dalla Casa Bianca.

scontri a minneapolis durante la notte elettorale

Secondo la Nbc Washington, tre persone sono state arrestate. Diverse centinaia di manifestanti hanno marciato anche attraverso Portland, in Oregon: senza far riferimento alle elezioni ne' ad alcuno dei due candidati, i manifestanti -vestiti di nero, alcuni armati di fucili e con giubbotti antiproiettili ed elmetti- hanno bloccato alcune strade scandendo slogan a sostegno di Black Lives Matter, il movimento che ha accompagnato i disordini nati dalla morte George Floyd, soffocato durante l'arresto a Minneapolis a maggio.

