AMERICAN HORROR STORY - LA POLIZIA DI NEW YORK HA RINVENUTO IL CADAVERE DECAPITATO E PRIVO DI ARTI DI FAHIM SALEH, IL FONDATORE DI "GOKADA", NOTA STARTUP NIGERIANA: L’UOMO È STATO ASSASSINATO NEL SUO APPARTAMENTO DA 2,25 MILIONI DI DOLLARI, LE PARTI DEL CORPO IMPACCHETTATE IN DIVERSE BUSTE DI PLASTICA. UNA SEGA ELETTRICA ERA ANCORA ATTACCATA ALLA PRESA DI CORRENTE…

Da "www.agenzianova.com"

fahim saleh 7

La polizia di New York (Nypd) ha rinvenuto in città il cadavere decapitato e privo di arti di Fahim Saleh, il fondatore di una nota startup nigeriana, Gokada. L'imprenditore, come riferito al quotidiano "New York Post" dal portavoce della Nypd Disse Carlos Nieves, sembra essere stato brutalmente assassinato nell'appartamento in cui viveva.

Le parti del corpo tagliate sono state ritrovate sulla scena dell'omicidio impacchettate in diversi sacchetti di plastica insieme ad una sega elettrica ancora attaccata alla corrente. Secondo la polizia, l'appartamento era stato recentemente acquistato da Saleh al costo di 2,25 milioni di dollari, mentre le ricerche sono state avviate quando il fratello ha dato l'allarme per la scomparsa dopo non aver ricevuto sue notizie per un giorno.

il condominio di fahim saleh 4

Per alcuni testimoni una telecamera di sorveglianza avrebbe registrato le immagini della vittima che sale in ascensore lunedì, seguita rapidamente da un secondo uomo che indossa guanti, un cappello e una maschera sul viso. Saleh era molto conosciuto nell'ambiente startup e dell'innovazione in Nigeria.

il condominio di fahim saleh 1 il condominio di fahim saleh 3 fahim saleh 4 fahim saleh 9 fahim saleh 8 il condominio di fahim saleh 2 fahim saleh 3 fahim saleh 6 fahim saleh 13 fahim saleh 10 fahim saleh 2 fahim saleh 5