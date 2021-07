AMERICAN PSYCHO - CORNEL WEST, UNO DEI PIU' IMPORTANTI FILOSOFI E ATTIVISTI NERI AMERICANI, LASCIA LA MITICA (E LIBERAL) UNIVERSITA' DI HARVARD PERCHE' LA GIUDICA IN "DECLINO E DECADENZA" E CARICA DI "MARCIUME SPIRITUALE" - IL PROFESSORE ACCUSA L'ATENEO DI NON AVERGLI ASSEGNATO UNA CATTEDRA DI RUOLO, DI PAGARLO MENO DI QUANTO GUADAGNASSE NEI PRECEDENTI ATENEI, E DI ADOTTARE IL "LINGUAGGIO DELLA DIVERSITA' SUPERFICIALE"...

Dagotraduzione dal Washington Post

Cornel West, considerato uno dei più importanti filosofi neri e attivisti progressisti americani, ha annunciato lunedì di essersi dimesso dalla sua posizione alla Divinity School dell'Università di Harvard, perché l'istituzione è in uno stato di «declino e decadenza» e di «marciume spirituale».

In una lettera di dimissioni datata 30 giugno e pubblicata su Twitter, West ha suggerito che la discriminazione all'università lo ha spinto a lasciare la Divinity School. Lo studioso di 68 anni ha dichiarato a marzo che stava abbandonando la sua ricerca di un posto ad Harvard per tornare allo Union Theological Seminary di New York, dove aveva insegnato per la prima volta più di quattro decenni prima.

«Com'è triste vedere la nostra amata Harvard Divinity School in tale declino e decadenza», ha scritto. West ha aggiunto che Harvard è ormai «guidata dal mercato», e ha twittato: «Una testimonianza contro questo marciume spirituale!». «La scuola non ha commenti sulla lettera del Dr. West», ha detto martedì mattina Jonathan Beasley, un portavoce della Divinity School.

West è stato professore di ruolo ad Harvard fino al 2002, quando ha lasciato l’ateneo per un litigio con il preside. Vi è poi rientrato nel 2017, ma in una posizione non di ruolo. Al Washington Post ha spiegato che quattro anni fa era stato felice di tornare ad Harvard per «un’ultima possibilità», ma il fatto di non avere un mandato era stato un punto di contesa con l’università.

«Erano così spaventati da me», ha detto dell'amministrazione. In primavera, si è saputo che l’università aveva rifiutato una raccomandazione per rendere la posizione di West di ruolo. «Harvard ha effettivamente fatto molto bene nel portare popoli di diversi colori e genere ad alto livello nell'amministrazione», ha detto. «Ma questo non si traduce ancora sul campo in termini di facoltà. Non si traduce ancora in termini di poter parlare della ricerca della verità tra gli studenti».

Dopo le proteste di studenti e professori, la scuola ha modificato il suo atteggiamento, ma West è rimasto fermo sulla sua decisione. «Sto guadagnando uno stipendio inferiore a quanto percepito nei 15 anni precedenti. Speravo e pregavo di poter ancora concludere la mia carriera con una parvenza di intensità intellettuale e rispetto personale. Quanto mi sbagliavo!».

L'intellettuale ha affermato che «l'ombra di Jim Crow» è presente ad Harvard attraverso «il linguaggio della diversità superficiale». Sebbene la questione della permanenza nelle aule universitarie sia emersa la scorsa settimana, West ha detto a The Post che molti istruttori neri affrontano quello che descrive come un «problema sistemico» nell'istruzione superiore.

Oltre a menzionare la mancanza di mandato, ha notato «l'ostilità dell'amministrazione verso la causa palestinese». Secondo quanto riferito, la scuola ha investito quasi 200 milioni di dollari in società collegate agli insediamenti israeliani nei territori palestinesi.