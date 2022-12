AMMAZZA CHE PULCIARI ‘STI FRANCESI! – RICEVIMENTO IN POMPA MAGNA PER MACRON E LA MOGLIE BRIGITTE OSPITI DI BIDEN CHE, DOPO ANNI DI PANDEMIA, HA POTUTO ORGANIZZARE LA PRIMA CENA DI STATO ALLA CASA BIANCA: TRA I VIPPONI JOHN LEGEND E JENNIFER GARNER, TIM COOK E ANNA WINTOUR. TRA GLI INVITATI ANCHE L’IMBARAZZANTE HUNTER BIDEN – MA L’ASPETTO SUCCULENTO SONO I REGALI CHE SI SONO SCAMBIATE LE DUE COPPIE PRESIDENZIALI, CON I BIDEN MOLTO GENEROSI E I MACRON CHE… - VIDEO

1. REGALI

la cena di stato di biden per macron alla casa bianca 1 2

Macron ha regalato a Biden un vinile e un cd della colonna sonora originale del film di Claude Lelouch Un Homme et une Femme, il film che Biden e la first lady andarono a vedere al loro primo appuntamento, e una coppa del 2012 di chez Christofle —omaggio all'epoca in cui Christofle attraversò l'Atlantico a bordo della nave Normandie, uno dei primi collegamenti tra la Francia e gli Stati Uniti. Il presidente americano ha ricambiato omaggiando il suo omologo con una collezione di vinili dei più grandi musicisti americani, la riproduzione di uno specchio appeso nella West Wing della Casa Bianca realizzato con il legno di un albero caduto nella residenza presidenziale e una copia del brevetto del fonografo di Thomas Edison del 1877.

john legend e la moglie modella chrissy teigen

La première dame Brigitte Macron ha offerto a jill Biden i libri di Gustave Flaubert Madame Bovary e di Albert Camus La peste, La caduta, L'esilio e il regno e Saggi selezionati. In cambio ha ricevuto un ciondolo in oro e smeraldo realizzato da un artista franco-americano.

hunter biden alla cena per macron alla casa bianca

Politici, vip e celebrities tra gli oltre 300 invitati per il ricevimento alla Casa Bianca, offerto da Joe Biden in onore di Emmanuel Macron. E' stata la prima cena di Stato organizzata dalla Casa Bianca di Biden, e l'evento ha segnato una sorta di ritorno ufficiale alla normalità pre Covid.

I volti della festa

emmanuel macron

Tra i volti noti che hanno partecipato alla festa, John Legend e Chrissy Teigen, Julia Louis-Dreyfus - famosa per l'interpretazione della vice presidente nella serie Veep - Jennifer Garner, Ariana DeBose, Stephen Colbert e la direttrice di Vogue Anna Wintour. E non è mancata l'esibizione di Jon Batiste, musicista vincitore di Grammy e Oscar. Al completo, ovviamente, la leadership democratica, con il leader della maggioranza al Senato, Charles Schumer, e la Speaker uscente, Nancy Pelosi, che si è detta "contenta e sollevata" dalla nomina di Hakeem Jeffries al ruolo di leader dei democratici alla Camera che lei ha ricoperto per decenni.

emmanuel macron joe biden

Nutrita anche la delegazione di invitati repubblicani, tra i quali Kevin McCarthy, che sta lottando contro le resistenze interne al suo partito per diventare il prossimo Speaker. Ed alla domanda su come si sentisse ad essere nela stessa sala con Hunter Biden, il figlio del presidente su cui la prossima maggioranza Gop alla Camera annuncia inchieste, ha risposto: "sono venuto a questa cena con la mia mamma, quindi sarà una serata bellissima".

