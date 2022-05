11 mag 2022 18:02

AMMAZZATO IL "FALCONE DEL SUD AMERICA": MARCELO PECCI, 46 ANNI DA COMPIERE, ERA IL PROCURATORE ANTIDROGA DI ORIGINI ITALIANE DEL PARAGUAY ED È STATO ASSASSINATO CON DUE COLPI SECCHI, IN RAPIDA SUCCESSIONE, IN FACCIA E AL PETTO - MAGISTRATO CONOSCIUTO E APPREZZATO AD ASUNCIÓN, ERA IN LUNA DI MIELE CON LA MOGLIE, LA GIORNALISTA INVESTIGATIVA CLAUDIA AGUILERA CHE ASPETTA UN BAMBINO: NON AVEVA RICEVUTO MINACCE NEGLI ULTIMI TEMPI E NON AVEVA UNA SCORTA... - IL VIDEO DEGLI INUTILI SOCCORSI