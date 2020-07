DAGONEWS

E adesso c’è da tremare sul serio. Ghislaine Maxwell ha accesso a una serie di video di abusi sessuali che non solo riguardano Jeffrey Epstein, ma anche i potenti che hanno approfittato delle ragazzine che venivano date loro in pasto dal porcone. Secondo un’amica l’ape regina, adesso, vuole usare quei filmati come assicurazione per salvarsi le chiappe.

Maxwell, 58 anni, è stata arrestata nel suo nascondiglio a Bradford, nel New Hampshire, giovedì scorso. È stata accusata di sei crimini federali, tra cui traffico sessuale di minorenni e falsa testimonianza.

Le vittime raccontano che era proprio lei a portare le ragazze minorenni al porcone dopo aver stabilito un rapporto di fiducia con loro. Un lavoro che Maxwell ha svolto assicurandosi di potersi giocare la carta vincente con la giustizia il giorno in cui la bomba sarebbe esplosa.

Lo scorso luglio, quando gli agenti hanno fatto irruzione nella casa di Epstein a Manhattan dopo il suo arresto, hanno trovato migliaia di foto di minorenni e una cassaforte piena di compact disc etichettati "ragazze nude".

«Ghislaine è sempre stata astuta. Non sarebbe stata con Epstein tutti quegli anni senza avere un’assicurazione – ha raccontato un’amica – I nastri segreti che mostrano gli abusi sessuali possono essere la sua carta vincente per negoziare con le autorità. Ha copie di tutto quello che Epstein aveva.

Il finanziere non solo amava farsi riprendere con le ragazze minorenni, ma voleva assicurarsi di poter ricattare gli uomini ricchi e potenti che avevano approfittato della sua generosità. Scommetto che una volta che Ghislaine dirà dei video, questi uomini tremeranno nelle loro scarpe di pelle italiana. Ghislaine si è assicurata di aver eliminato le chiavette USB. Sa dove sono sepolte le prove e le userà per salvarsi il culo».

Il giorno dopo il suicidio di Epstein lo scorso agosto, il New York Times ha pubblicato un resoconto del giornalista James B. Stewart che aveva intervistato Epstein nell'agosto 2018.

Nel corso della loro conversazione, Epstein disse di avere materiale sui suoi famosi ospiti di casa, «potenzialmente dannoso o imbarazzante, compresi dettagli sulle loro inclinazioni sessuali e l’uso di droghe ricreative».

La prossima apparizione in tribunale di Maxwell è prevista per venerdì a New York. Se condannata per i crimini che le vengono contestati rischia fino a 35 anni di carcere. Ma ha ancora un asso nella manica da giocarsi.

