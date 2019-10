ANAL NEVER BANAL – L’AGLIO MEGLIO DEL VIAGRA! LA RICERCA CONSIGLIA DUE SPICCHI 24 ORE PRIMA DEL RAPPORTO SESSUALE MA SICCOME L'ASSUNZIONE PER VIA ORALE COMPORTA UN ALITO POCO GRADEVOLE, L’AGLIO VA PRESO PER VIA…

Le proprietà antiossidanti dell'aglio ne fanno un vero e proprio viagra naturale. Lo consiglia il famoso sessuologo Marco Rossi, che è intervenuto a 'Dee Notte' su Radio DeeJay spiegando come deve essere assunto per ovviare ai problemi di erezione negli uomini. Ciò che lascia perplessi è che si sconsiglia l'assunzione per via orale.

«C'è una ricerca, neanche troppo recente, che ne parla. Sappiamo che l'aglio ha proprietà benefiche per l'organismo, nell'antichità veniva usato dai soldati romani e dagli schiavi che costruivano le Piramidi in Egitto» - ha spiegato Marco Rossi, noto per diverse apparizioni in tv - «Può anche curare la disfunzione erettile, ma siccome l'assunzione per via orale comporta un alito poco gradevole, la ricerca consiglia di introdurre per via rettale due spicchi d'aglio, come se fossero delle supposte».

Quando i due conduttori, Nicola e Gianluca Vitiello, si chiedono se una simile tecnica possa provocare bruciore in un punto poco piacevole, Marco Rossi risponde così: «Andrebbe provato, personalmente non saprei. La ricerca comunque consiglia di assumere per via rettale gli spicchi d'aglio almeno 24 ore prima del rapporto sessuale».

