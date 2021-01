ANARCHY IN THE USA! - LE TRUPPE DI SVALVOLONI TRUMPIANI NON HANNO MESSO A FERRO E FUOCO SOLO IL CONGRESSO DI WASHINGTON D.C., MA ANCHE LE SEDI DEL GOVERNO IN TEXAS, CALIFORNIA, GEORGIA, KANSAS E OKLAHOMA - COM’È STATO POSSIBILE CHE UN GRUPPO DI MATTI ARMATI SIA RIUSCITO A OCCUPARE IL GIARDINO DELLA CASA PRIVATA DEL GOVERNATORE DI WASHINGTON JAY INSLEE, DOVE C’ERA UN SOLO AGENTE DI GUARDIA? - VIDEO

DAGONEWS

manifestanti pro trump assaltano la villa del governatore di washington jay inslee

I sostenitori di Trump non hanno fatto casino solo al Congresso di Washington, ma hanno circondato le sedi dei governi statali in Texas, California, Georgia, Michigan, Kansas e Oklahoma. Com’è stato possibile? C’è stata la complicità della polizia? Il dubbio sorge, se si considera per esempio che a fare la guardia davanti alla villa del governatore democratico di Washington Jay Inslee c’era un solo agente, nonostante le manifestazioni contro la “fraudolent election” fossero state invocate da mesi.

Ovviamente quella guardia poco ha potuto di fronte alla folla urlante, che infatti è riuscita velocemente a circondare l’edificio e a occupare il prato di fronte, finché non sono arrivate squadre di supporto.

Membri della milizia armata sono stati visti anche fare la guardia sui gradini del Campidoglio del Michigan a Lansing e il Segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger è stato evacuato ad Atlanta mentre le truppe trumpiane circondavano edifici federali in tutto il paese.

uomini armati occupano il campidoglio in missouri

Mentre la milizia armata circondava l'edificio del Campidoglio della Georgia, 200 manifestanti hanno fatto irruzione nella casa di stato del Kansas e gli edifici statali in New Mexico e Texas sono stati evacuati.

Grandi proteste sono state segnalate anche in Colorado, Oregon, , Minnesota, Michigan, Mississippi, Utah, Ohio, Oklahoma, Nebraska, Florida, Arizona e in California, dove schiere di manifestanti sono scese in strada a Los Angeles fuori dal municipio, dove da allora è stata dichiarata un'assemblea illegale.

il segretario di stato della georgia brad raffensperger evacuato

"Il presidente Trump deve condannare ciò che è accaduto oggi, smettere di contestare illegalmente la volontà del pubblico americano e sostenere le istituzioni e i leader eletti che compongono la nostra democrazia", ha twittato il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti.

