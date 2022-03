ANCHE I CANI SOFFRONO DI DEPRESSIONE - SECONDO L'ORGANIZZAZIONE "GUIDE DOGS" IL 18% DEGLI 8,8 MILIONI DI ANIMALI BRITANNICI NE MOSTRA I SEGNI OGNI SETTIMANA - I SINTOMI PIU' COMUNI? PERDITA DI APPETITO, DISTRUTTIVITA' E BASSI LIVELLI DI ATTIVITA' - "E' ANTIQUATO PENSARE CHE I CANI ABBIANO SOLO BISOGNO DI UNA O DUE PASSEGGIATE AL GIORNO PER ESSERE CONTENTI" - "SENZA DIVERSE FORME DI STIMOLAZIONE MENTALE, POSSONO INIZIARE A MOSTRARE SEGNI DI ANSIA E FRUSTAZIONE"...

cani che soffrono 4

Martedì, il mio cucciolo, Penny, non ha mangiato il suo pranzo. È stata in buona salute e apparentemente felice per sette mesi da quando è entrata a far parte della nostra famiglia e non ha mai saltato un pasto, un dolcetto o una briciola. Ma ero preparata per questo e le ho diagnosticato uno stress premestruale. Più tardi, quando è stata male, mi sono resa conto che probabilmente aveva masticato troppi bastoncini.

Non mi è mai passato per la mente che potesse essere depressa. La sua vita è piena di passeggiate, letti caldi in cui accoccolarsi e tante attenzioni. Ma questa settimana l'organizzazione benefica Guide Dogs ha annunciato che il 74% degli 8,8 milioni di cani britannici potrebbe mostrare segni di depressione e ansia e il 18% potrebbe avere sintomi ogni settimana.

cani che soffrono 8

Sembra una crisi di salute mentale canina. La cifra "uno su quattro" è spesso utilizzata per la cattiva salute mentale negli adulti umani: potrebbe essere che, poiché la nostra salute mentale è precipitata negli ultimi due anni, il benessere dei nostri cani ne abbia seguito l'esempio?

Gli esperti avevano previsto un aumento di questi problemi dopo la pandemia perché i proprietari sono tornati al lavoro e i cuccioli hanno dovuto adattarsi a orari drasticamente ridotti con i loro umani.

Penny tende a cercare guai quando non riceve abbastanza attenzioni. Fa una passeggiata mattutina seguita da un lungo pisolino. Quando si sveglia mangia, trova un giocattolo e me lo porta.

cani che soffrono 9

Ha bisogno solo di 10 minuti di gioco intenso, ma se mi allontano per rispettare una scadenza, 15 minuti dopo la ritroverò a svuotare la scatola del riciclaggio o a distruggere un rotolo di carta igienica.

Durante il bagno o l'ora di andare a letto di mia figlia succede che prenda una pantofola tra i denti e venga a mostrarmi che la sta masticando perché vuole giocare. Sembra un comportamento da cucciolo standard, non un motivo di preoccupazione.

«È antiquato pensare che i cani abbiano solo bisogno di una o due passeggiate al giorno per essere contenti», spiega la dott.ssa Helen Whiteside, responsabile scientifico di Guide Dogs.

cani che soffrono 5

«Senza diverse forme di stimolazione mentale, i cani possono iniziare a mostrare segni di problemi comportamentali, come ansia e frustrazione».

L'addestratore di cuccioli di Penny mi ha detto che cinque minuti di un allenamento mentale possono richiedere molto di più a un cane che un esercizio fisico. Abbiamo giocattoli di gomma in cui puoi nascondere le prelibatezze all'interno, ci sono anche veri e propri enigmi in giro per i cani e se stai bilanciando il lavoro a casa e la cura degli animali domestici, questi giocattoli sono come un asilo nido.

Ma come faccio a sapere se il mio cane è davvero depresso? Guide Dogs afferma che i sintomi più comuni sono perdita di appetito (36%), distruttività (32%) e bassi livelli di attività (31%).

cani che soffrono 3

Altri segni sono l'iperattività, l'abbaiare incessante e la perdita di interesse per le cose che prima gli facevano piacere. Questo mi suona più come noia o frustrazione, ma questi sono fattori che contribuiscono al benessere generale.

Secondo il Kennel Club, routine o ambienti diversi - divorzio, traslochi, bambini che crescono e che escono di casa o il cambiamento nei modelli di lavoro che molti stanno vivendo in questo momento - possono causare depressione nei cani.

Molti proprietari sono proattivi – secondo Guide Dogs, il 58% li porta a fare una lunga passeggiata o li accarezza quando nota segni di infelicità, mentre il 51% offre dolcetti – ma questi mi sembrano requisiti di base.

cani che soffrono 1

Non è ancora chiaro cosa ne sarà di molti cuccioli pandemici, ma spero davvero che la stragrande maggioranza continui a ricevere regolarmente passeggiate, dolcetti, amore e molto altro.