ANCHE I CAVALLI SOFFRONO L'ANSIA DA PRESTAZIONE - IN AMERICA, UN CAVALLO DA CORSA È SCAPPATO POCO PRIMA DELLA SUA PRIMA GARA IN CARRIERA – IN UN VIDEO CHE CIRCOLA ONLINE SI VEDE L’ANIMALE CHE CORRE LUNGO UN'AUTOSTRADA DEL KENTUCKY INDOSSANDO ANCORA PARAOCCHI E SELLA DA CORSA – IL CAVALLO SAREBBE SCAPPATO DALLA RECINZIONE DELLA PISTA DOPO CHE…-VIDEO

DA www.video.lastampa.it

CAVALLO IN AUTOSTRADA IN AMERICA

Una puledra da corsa di due anni è scappata al galoppo poco prima del suo esordio e ha corso lungo un'autostrada dal Kentucky raggiungendo l'Indiana.

Bold and Bossy era a pochi minuti dal suo debutto in carriera all'Ellis Park, nel Kentucky, quando si è spaventata ed è scappata. Tutta colpa di una altro cavallo che ha iniziato a sgroppare, facendola cadere. Così Bold and Bossy ha deciso di saltare oltre la recinzione della pista e scappare.

Come mostra questo video, ha attraversato l'Highway 41 indossando ancora paraocchi e sella da corsa.

Alla fine, ha superato i confini di stato dell'Indiana e ha concluso lì la sua corsa. I funzionari locali hanno trovato Bold and Bossy disidratata e con un taglio sulla zampa posteriore.

