ANCHE I CULTURISTI HANNO UN CUORE – ARNOLD SCHWARZENEGGER SI INTENERISCE E PIANGE IL SUO AMICO SARDO FRANCO COLUMBU – 78 ANNI, COLUMBU E SCHWARZY SI ERANO CONOSCIUTI IN UNA PALESTRA DEI SOBBORGHI DI MONACO NEL 1965 E DA ALLORA LE LORO VITE NON SI SONO PIÙ SEPARATE – LAVORANO INSIEME, SI ALLENANO INSIEME E SI TRASFERISCONO ASSIEME A LOS ANGELES NEL 1968. QUANDO ARNOLD INIZIA A FARE L’ATTORE, FRANCO DIVENTA IL SUO PREPARATORE, IL SO DIETOLOGO E IL SUO… ­– VIDEO

Marco Bonarrigo per il “Corriere della Sera”

arnold schwarzenegger franco columbu 7

L' eliambulanza che si abbassa sulla celebre spiaggia di San Teodoro, in Gallura, non promette nulla di buono. Un turista si è sentito male mentre faceva il bagno, il suo cuore non risponde al massaggio cardiaco e anche il volo verso l' Ospedale di Olbia è inutile. Così è morto ieri pomeriggio in Sardegna Franco Columbu.

arnold schwarzenegger franco columbu 2

Aveva 78 anni ed era uno dei tanti emigranti di ritorno nell' Isola per le ferie estive, lui che a Malibu e Venice - dove viveva da 50 anni - continuava a preferire la sua terra. Sconosciuto ai più, Columbu emerge dall' anonimato al primo click su Google quando spunta un video postato tre anni e 4 milioni di visualizzazioni fa da Arnold Schwarzenegger. Si intitola «Il 51° anno di amicizia tra Arnold e Franco» e racconta il rapporto lungo, simbiotico, insospettabile tra questo ex pastore barbaricino e il celebre attore e politico californiano di cui Columbu è stato miglior amico, mentore, sodale.

franco columbu 1

Per capire quanto fossero vicini i due, basta leggere la lettera che il duro, l' implacabile Schwarzenegger posta su Instagram non appena la notizia arriva in California: «Sai che non ho mai accettato l' etichetta di uomo che si è fatto da solo. Ora voglio che tu sappia il perché. Dal momento in cui ci siamo incontrati a Monaco, sei stato il mio partner in crime . Ci siamo sostenuti a vicenda, abbiamo gareggiato l' uno con l' altro e abbiamo riso in ogni momento lungo la strada. Quando finalmente sono arrivato in America, ero solo.

arnold schwarzenegger franco columbu 6

Avevo lasciato la mia famiglia, il mio Paese, tutta la mia vita alle spalle. Potevo avere successo senza soldi, senza i miei genitori, ma non potevo avere successo senza di te. Ti amo Franco. Ricorderò sempre la gioia che hai portato nella mia vita, i consigli che mi hai dato e lo scintillio nei tuoi occhi che non è mai scomparso. Eri il mio migliore amico».

arnold schwarzenegger con franco columbu 12

Columbu era nato a Ollolai, nel nuorese e come tanti bimbi-pastori barbaricini era stato educato nel culto del lavoro e in quello dell' Istrumpa, una proto lotta libera nata in epoca nuragica e dalle regole severe e leali. Di famiglia poverissima, a 18 anni Franco partì per Monaco di Baviera, manovale di giorno, cultore del sollevamento pesi non appena staccava dal lavoro.

arnold schwarzenegger franco columbu 3

E in una palestra dei sobborghi di Monaco, nel 1965, conobbe un migrante austriaco sei anni più giovane e ancora più povero di lui, che dopo essere stato congedato dall' esercito per insubordinazione si era trasferito in Germania innamorandosi del body building. Il ragazzo si chiamava Arnold Schwarzenegger: da quel momento le vite del barbaricino e dell' austriaco diventano indistricabili.

arnold schwarzenegger franco columbu 4 franco columbu 2

I due lavorano assieme, si allenano assieme a sollevare blocchi di cemento (Franco cominciava a sviluppare tecniche di preparazione e alimentazione per il body building) e si trasferiscono assieme a Los Angeles nel 1968. Anche negli Usa, carriere parallele: Columbu (un fascio di muscoli concentrato in poco più di un metro e 60) diventa Mister Mondo, Mister Universo e, per due volte, si prende il titolo di Mister Olympia, l' Oscar del settore, segnando la strada all' allievo che conquistò poco dopo gli stessi titoli diventando l' icona, il simbolo stesso della disciplina.

arnold schwarzenegger franco columbu 12

E anche quando Schwarzy intraprende la carriera di attore che gli darà fama planetaria, Columbu c' è: è il suo preparatore, dietologo, chiropratico (diplomato al Cleveland College) ma anche la spalla sul set di «Terminator» e «Conan il Barbaro». La carriera di attore e i molti soldi guadagnati non lo frenano: Columbu apre uno studio di consulenza a Los Angeles, diventa personal trainer di Sylvester Stallone che prepara il ruolo di «Rambo» e di Burt Reynolds e fa soldi a palate con una decina di libri sul body-building. «La mia vita - conclude Schwarzenegger - è stata più divertente, più colorata e più completa grazie a te. Mi mancherai sempre. Ma saprò anche che una parte di te vive in me».

arnold schwarzenegger franco columbu 5 arnold schwarzenegger franco columbu 1 arnold schwarzenegger franco columbu arnold schwarzenegger franco columbu 14 arnold schwarzenegger franco columbu 9 arnold schwarzenegger franco columbu 13