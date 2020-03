6 mar 2020 13:09

ANCHE IL DIAVOLO È IN QUARANTENA – ANNA WINTOUR HA DECISO DI TAPPARSI IN CASA VOLONTARIAMENTE PER IL CORONAVIRUS DOPO ESSERE STATA ALLA "MILANO FASHION WEEK": DA QUANDO È TORNATA DALL’ITALIA LA DIRETTRICE DI "VOGUE" LAVORA DA CASA, MA POTREBBE TORNARE IN UFFICIO IL PROSSIMO LUNEDÌ – NON È LA SOLA A ESSERSI MESSA IN QUARANTENA DOPO MILANO…