23 mar 2020 18:18

ANCHE OGGI I MORTI CON/PER CORONAVIRUS SONO IN (LEGGERO) CALO: SONO DECEDUTE 601 PERSONE. IN PERCENTUALE L’AUMENTO RISPETTO A IERI È DI +11%, IN DISCESA – I NUOVI CONTAGI SONO 4.789, IN CRESCITA DELL’8,1%, L'INCREMENTO PIÙ BASSO DALL'INIZIO DELL'EPIDEMIA – I GUARITI IN PIÙ SONO 408 – LA BUONA NOTIZIA È CHE IN LOMBARDIA I RICOVERI SONO IN CALO ED È IL PRIMO GIORNO CHE SUCCEDE