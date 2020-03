ANCHE OGGI SMENTIAMO ALCUNE BUFALE – L’EPIDEMIOLOGO LOPALCO A “AGORA’”: "NON SERVE DISINFETTARE PACCHI CHE ARRIVANO A DOMICILIO. QUANDO MANGI LA PIZZA, BASTA LAVARSI BENE LE MANI. I CANI NON CONTAGIANO. BARBA E BAFFI? BASTA LAVARLI COME I CAPELLI. L'UNICO PROBLEMA SI PRESENTA A CHI INDOSSA MASCHERINE PROFESSIONALI PERCHÉ…”

Anche oggi smentiamo alcune fake news e paure: "barba e baffi basta lavarli come i capelli. Non disinfettare pacchi che arrivano a domicilio, basta lavarsi le mani. I cani non trasmettono il coronavirus, io il mio cagnolino me lo tengo stretto" @ProfLopalco ??#agorarai pic.twitter.com/NQbprSVWyp — Agorà (@agorarai) March 20, 2020

Da liberoquotidiano.it

cane coronavirus 9

L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco mette in guardia su alcune false convinzioni e invece su alcune accortezze sottovalutate, ma da tenere in considerazione. In collegamento con Agorà, il programma mattutino di Rai 3, l'esperto avverte: "Barba e baffi vanno lavati esattamente come i capelli. L'unico problema si presenta a chi indossa mascherine professionali". Lopalco, infatti, è dell'idea che gli operatori sanitari debbano prestare attenzione alle mascherine, affinché queste aderiscano al meglio. "Barba e baffi possono ostacolare queste protezioni", è necessario fare molta attenzione.

mascherine

Poi l'epidemiologo si sofferma sulle fake news che girano da giorni: "Non serve - come molti mi chiedono - disinfettare pacchi che arrivano a domicilio. Quando mangi la pizza, basta lavarsi bene le mani". Poi la solita questione sulla trasmissione del coronavirus: "I cani non contagiano, io il mio cagnolino me lo tengo stretto e basta" conclude chiarendo ogni dubbio.