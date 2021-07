ANCHE "SPORTS ILLUSTRATED" SDOGANA I TRANS - SULLA COPERTINA DELL'ULTIMO NUMERO DEDICATO AI COSTUMI DA BAGNO C'E' LA TRANS-MODELLA LEYNA BLOOM - L'AMERICANA E' STATA "SCOPERTA" IN UN NEGOZIO DI SOHO E QUELL'INCONTRO LE HA CAMBIATO LA VITA: E' FINITA SULLA COPERTINA DI "VOGUE INDIA" E HA PARTECIPATO A CAMPAGNE PUBBLICITARIE PER H&M, LEVI'S E...

Dagotraduzione da Pagesix

Leyna Bloom sulla copertina di Sport Illustrated

Come prima donna apertamente transgender a coprire il numero di Sports Illustrated Swimsuit, Leyna Bloom può tranquillamente affermare che la sua carriera di modella è in piena fioritura.

Ma i semi sono stati piantati nel 1997, quando ha sfogliato per la prima volta l'edizione con la copertina di Tyra Banks sul tavolino di suo padre.

«Quando mi hanno detto che avevo la copertina, ho parlato con mio padre», ha detto Bloom a Page Six Style. «Gli ho detto: “Quando stavo guardando quella rivista... stavo guardando al mio futuro. Mi stavi dando gli strumenti di cui avevo bisogno per vedermi, per sapere che potevo essere lì, che potevo ispirare, che un giorno avrei potuto far parte di tutto questo”».

Tyra Banks, la prima stella da copertina nera solista della rivista, era lì per festeggiare quando il caporedattore di SI Swim, MJ Day, ha detto a Bloom che sarebbe apparsa su una delle famose tre copertine patinate del 2021, creando un "surreale" momento a tutto tondo che l'ha lasciata "scossa" di felicità.

Leyna Bloom

Bloom ha seguito i suoi sogni a New York all'età di 17 anni, sentendo molti "no" prima di essere scoperta in un negozio a Soho. Quell'incontro casuale ha dato il via alla sua carriera, e finora è apparsa su Vogue India, e ha partecipato a campagne per H&M e Levi's e a un concerto in passerella al fianco di Zendaya per Tommy Hilfiger.

Durante le sue riprese di SI Swim, Bloom ha avuto la sua scelta tra centinaia di costumi da bagno, optando per pezzi interi simili a body - come la maglia bianca di Gil Rodriguez dal taglio alto ($ 260) che modella sulla sua copertina - sopra i bikini più striminziti in offerta.

«Le donne trans si sentono così a loro agio con questi pezzi unici, quindi voglio rappresentarle», ha spiegato, aggiungendo che anche gli iconici abiti di "Baywatch" sono serviti come ispirazione. «Mi sentivo così sicuro di me in ogni fase del percorso, e non mi sento così spesso così quando sono sul set a girare seminudo o in lingerie o addirittura in costume da bagno».

Leyna Bloom 4

«Onestamente dobbiamo continuare a muoverci», ha detto. «Questa non è la prima volta che faccio la storia, e probabilmente non sarà l'ultima. Voglio solo uscire nel mondo e non limitarmi». Bloom ha aggiunto: «Il mondo sta cambiando e le persone hanno bisogno di vedere il fatto che, wow, questo è l'inizio. Ecco come appare, ed è così bello».

