ANCHE I RICCHI PIANGONO…A NATALE - CONTINUA L'ONDATA DI RAPINE A MANO ARMATA NELLE VILLE DEI MILIONARI VENEZIANI - STAVOLTA È TOCCATO AL RE DELLA SCARPA FERNANDO RENÈ CAOVILLA A STRA - DUE BANDITI CON PASSAMONTAGNA SONO ENTRATI NELLA SUA DIMORA SETTECENTESCA E SI SONO FATTI CONSEGNARE GIOIELLI E DENARO - I MALVIVENTI HANNO GIÀ VISITATO LA VILLA DEL PETROLIERE MIOTTO, QUELLA DI NICOLA GIOL (EX PROPRIETARIO DEL GRUPPO PAM) E VILLA VON FURSTENBERG - A COLPIRE SAREBBE STATA UNA BANDA DELL’EST EUROPA

fernando rene caovilla 4

Ad avvisare per primi le forze dell’ordine è stata la società padovana che gestisce i sistemi d’allarme e il sistema di videocamere della villa settecentesca circondata da un grande parco alle porte di Stra.

la villa di fernando rene caovilla a stra

Due rapinatori erano entrati nella proprietà e poi all’interno della splendida villa di Fernando René Caovilla, il più celebre imprenditore calzaturiero della Riviera del Brenta, una firma nota a livello mondiale per le sue celebri scarpe gioiello. In quel momento, erano circa le 20.30, nella villa c’erano l’imprenditore, appena rientrato dal lavoro, la moglie Paola e il personale di servizio.

giancarlo miotto 1

La settimana nera degli assalti sul Terraglio Assalto in villa: allarmi disattivati I rapinatori sono penetrati nell’abitazione scavalcando il muro di cinta approfittando del fatto che a quell’ora i sistemi d’allarme esterni erano ancora disattivati. Erano invece in funzione le videocamera che hanno ripreso i rapinatori in azione.

rene caovilla

I due, volto coperto dal passamontagna e armi in pugno, sono entrati in casa probabilmente da una finestra e hanno colto di sorpresa Caovilla e la moglie che in quel momento stavano probabilmente cenando. Non risulta che ci siano stati atti di violenza ne’ minacce particolari. Tornano a casa dopo il weekend e trovano la porta finestra sfondata: colpo dei ladri da 20mila euro

Colpo in 40 minuti poi la fuga in auto

villa giol

I rapinatori, che parlavano in italiano ma con evidente cadenza straniera, si sono mossi con rapidità e determinazione.

Da professionisti. Sapevano quello che volevano: oro e oggetti di valore. Si sono fatti consegnare da Caovilla gioielli e alcuni orologi di valore. Poi sono fuggiti attraversando il grande parco della villa e hanno raggiunto uno o più complici che li attendevano all’esterno della villa in auto. Dall’ingresso nella villa erano trascorsi poco più di 40 minuti.

la villa di fernando rene caovilla a stra. nicola giol villa von furstenberg. giancarlo miotto fernando rene caovilla villa von furstenberg fernando rene caovilla 2 fernando rene caovilla fernando rene caovilla 3