LA SALUTE PASSA PER LA PELLE - GLI SCIENZIATI DELLA PENN STATE UNIVERSITY HANNO STAMPATO SULLA PELLE UN SENSORE INDOSSABILE IN GRADO DI MONITORARE DIVERSI ASPETTI DELLA SALUTE UMANA COME LA TEMPERATURA CORPOREA E IL LIVELLO DI OSSIGENO NEL SANGUE: UNA VOLTA TERMINATO IL LAVORO, IL SENSORE PUÒ ESSERE SEMPLICEMENTE LAVATO VIA CON ACQUA CALDA E…