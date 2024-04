ANCHE SOTTO LE LENZUOLA, COMANDANO LE DONNE - I MASCHI SI PREOCCUPANO PIÙ DI FAR VENIRE LA PARTNER CHE DELLA PROPRIA SODDISFAZIONE: È UNO DEI RISULTATI DI UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DEL MISSUORI, CHE PROVA A SFATARE IL MITO DELL’ORGASMO COME PREREQUISITO PER UNA BUONA SCOPATA. IN REALTÀ, CONTA PIÙ IL “LEGAME EMOTIVO” CON IL PARTNER DEL RAGGIUNGIMENTO DEL PIACERE

URLA PER ORGASMO

L’orgasmo non è tutto. È la rivelazione di un nuovo studio della Missouri State University, che hanno messo in discussione il luogo comune più diffuso del sesso, che vuole che una scopata senza orgasmo non sia una buona scopata.

In realtà, stando allo studio in questione, la cosa più importante in un rapporto “intimo” è il legame emotivo. La ricerca ha coinvolto 80 persone, di età compresa tra i 18 e i 69 anni. Il risultato? 52 partecipanti hanno affermato di avere bisogno di una connessione affettiva con il partner per fare del gran sesso.

ALICIA WALKER - MISSOURI STATE UNIVERSITY

Come riporta il DailyMail, citando le parole della dottoressa Alicia Walker (una delle ricercatrici che ha stilato la ricerca), “Le risposte sono state molto diverse. Il sesso che è ottimo per voi può essere mediocre o addirittura pessimo per il vostro partner. Spesso non parliamo di queste cose tra di noi, ma dovremmo farlo. Più parliamo apertamente delle nostre esigenze e aspettative sessuali, più è probabile che le nostre esperienze soddisfino le nostre aspettative".

Al centro dello studio c’è il concetto di "soddisfazione sessuale": l’obiettivo era capire quale parte del sesso fornisse una sensazione soggettiva di felicità. Insieme alla connessione emotiva e agli orgasmi, la “chimica” si è classificata tra i primi tre ingredienti essenziali, dato che 36 intervistati ne hanno riconosciuto l'importanza.

sesso

Questo fenomeno, difficile da definire, è stato definito in gran parte come “al di fuori della portata del controllo personale e impossibile da produrre”, ma comunque una priorità in camera da letto.

Al contrario, 16 persone hanno dichiarato di non aver bisogno di alcun legame emotivo per fare sesso, mentre solo otto hanno dato priorità all'amore. Questo sentimento è stato espresso in egual misura sia tra gli uomini che tra le donne, mentre non ci sono state differenze di genere nell’importanza data all’orgasmo, soprattutto tra i maschi, che si preoccupano più dell’orgasmo del partner rispetto alle femmine.

fellatio

I partecipanti ritengono inoltre che entrambe le parti debbano raggiungere l'orgasmo durante il sesso. “Questo studio contribuisce alla scarsa letteratura esistente sulla percezione delle persone di ciò che rende il sesso fantastico e sulla sociologia del piacere. Chiediamo lo sviluppo di una teoria sul piacere sessuale", continua Walker

orgasmo sesso telefonico orgasmo nero 2

