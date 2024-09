ali khamenei hassan nasrallah

MEDIA: IL LEADER IRANIANO KHAMENEI TRASFERITO IN UN LUOGO SICURO NEL PAESE

(Reuters) – Il leader supremo dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stato trasferito in un luogo sicuro all'interno del paese con misure di sicurezza rafforzate. Lo rivelano all’agenzia Reuters due funzionari regionali informati da Teheran.

Le fonti affermano che l'Iran è in costante contatto con gli Hezbollah libanesi e altri gruppi regionali per determinare il passo successivo dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il capo di Hezbollah Hassan Nasrallah in un attacco a Beirut sud venerdì.

KHAMENEI, TUTTI I MUSULMANI SI SCHIERINO CON HEZBOLLAH ++

(ANSA) - Tutti i musulmani si schierino con Hezbollah: è l'appello lanciato poco fa da Ali Khamenei, leader supremo iraniano, in un comunicato scritto diffuso dai media iraniani e panarabi. "È dovere di tutti i musulmani schierarsi con le proprie capacità al fianco del popolo libanese e del vittorioso Hezbollah e aiutarli ad affrontare questo regime usurpatore, ingiusto e malvagio", ha detto Khamenei in riferimento a Israele.

Il comunicato di Khamenei prosegue: "il massacro del popolo indifeso in Libano, da un lato, ha rivelato ancora una volta a tutti la natura brutale del cane rabbioso del sionismo e, dall'altro, ha dimostrato la miopia e la politica insensata dei leader del regime usurpatore", in riferimento sempre al governo israeliano. "La banda terroristica che governa l'entità sionista - afferma Khamenei - non ha imparato dalla guerra criminale durata un anno a Gaza, né si è resa conto che l'uccisione di massa di donne, bambini e civili non poteva influenzare o rovesciare la forte struttura della resistenza. Ora stanno sperimentando la stessa folle politica in Libano".

"I criminali sionisti - aggiunge il leader iraniano - devono sapere che sono troppo piccoli per causare un danno significativo alla forte struttura degli Hezbollah libanesi". "Tutte le forze della resistenza nella regione sono al fianco di Hezbollah e lo sostengono. Il destino di questa regione sarà determinato dalle forze della resistenza, guidate dal vittorioso Hezbollah". Khamenei prosegue: "il popolo libanese non ha dimenticato che un tempo le forze militari del regime usurpatore (israeliano) mettevano piede anche a Beirut. E fu Hezbollah a tagliargli le gambe e a rendere il Libano caro e orgoglioso. Anche oggi, con la grazia e la forza di Dio, il Libano farà pentire il nemico aggressore, malvagio e codardo". (ANSA).

++ TEHERAN, PRONTI A INVIO TRUPPE IN LIBANO ++

(ANSA) - TEL AVIV, 28 SET - Un funzionario iraniano ha dichiarato alla rete americana Nbc che Teheran inizierà nei prossimi giorni la registrazione per l'invio di truppe in Libano, in seguito all'attacco israeliano in cui è morto il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. L'ayatollah Mohammad Hassan Akhtari, vicepresidente dell'Iran per gli affari internazionali, ha dichiarato che i funzionari daranno il permesso di schierare le truppe in Libano e sul versante siriano delle alture del Golan. "Possiamo inviare truppe in Libano per combattere contro Israele, proprio come abbiamo fatto nel 1981", afferma. (ANSA).

IRAN, 'USA COMPLICI ISRAELE PER ATTACCO TERRORISTICO IN LIBANO'

'Appelli per il cessate il fuoco solo una mossa ingannevole'

(ANSA) - TEHERAN, 28 SET - "Il regime americano è complice del regime sionista e deve essere ritenuto responsabile", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani, condannando l'attacco di venerdì di Israele in Libano, definendolo "brutale e terroristico". "L'attacco non è stato solo una flagrante violazione del diritto internazionale, della sovranità, dell'integrità territoriale e della sicurezza nazionale del Libano, ma è stato un crimine di guerra sfacciato e innegabile", ha sottolineato, citato dal sito del Ministero degli Esteri nella tarda serata di ieri. Ha poi aggiunto: "La continuazione dei crimini israeliani in Palestina e in Libano indica chiaramente che gli appelli per un cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti e di alcuni paesi occidentali sono una mossa ingannevole, volta a permettere al regime di guadagnare tempo e proseguire nei suoi crimini". (ANSA).

ESERCITO LIBANESE SCHIERATO A DIFESA DELL'AMBASCIATA USA

(ANSA) - ROMA, 28 SET - L'esercito libanese si è schierato a difesa dell'ambasciata Usa in Libano, situata a nord di Beirut. Lo riferiscono media locali, secondo cui ci sono timori che la sede diplomatica americana possa essere presa d'assalto da sostenitori del movimento armato filo-iraniano Hezbollah. Gli Stati Uniti sono il principale finanziatore dell'esercito regolare libanese.

TV HEZBOLLAH SOSPENDE DIRETTA, TRASMETTE IMMAGINI REPERTORIO

(ANSA) - Al Manar, la tv di Hezbollah, ha cominciato a trasmettere immagini di repertorio. La sua diretta televisiva, ininterrotta da ieri, dalla periferia sud di Beirut, dal sud e dalla Bekaa, è stata da poco sospesa con immagini che mostrano le mobilitazioni di massa in Libano, Iran e Yemen delle forze che compongono l''Asse della Resistenza' guidato dall'Iran. Le immagini sono accompagnate da musica marziale che inneggia a Gerusalemme, terza città santa dell'Islam, e a Khomeini, il fondatore della Repubblica islamica di Iran.



BEIRUT BOMBARDATA DAGLI ISRAELIANI