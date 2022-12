30 dic 2022 10:34

ANCHE LE TIGRI NEL LORO PICCOLO SI INCAZZANO – INCIDENTE DURANTE UNO SPETTACOLO DEL CIRCO “AMEDEO ORFEI” A SURBO, IN PROVINCIA DI LECCE: UN DOMATORE DI 31 ANNI, IVAN ORFEI, È STATO AZZANNATO E FERITO DA UNA TIGRE MENTRE SI STAVA ESIBENDO. IL NUMERO COINVOLGEVA DUE ANIMALI, E ORFEI È STATO ATTACCATO ALLE SPALLE: PORTATO IN CODICE ROSSO ALL’OSPEDALE, È IN GRAVI CONDIZIONI MA NON IN PERICOLO DI VITA - VIDEO