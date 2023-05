ANCHE WILLIAM HA LA SUA CAMILLA: LA PRESUNTA AMANTE DEL FIGLIO DI RE CARLO III D'INGHILTERRA SI CHIAMA ROSE HANBURY E SI APPRESTA A SCATENARE UN TERREMOTO A CORTE. LA SIGNORA STAREBBE INFATTI PER DIVORZIARE DAL MARITO, IL MARCHESE DAVID CHOLMONDELEY. IL MOTIVO? AVREBBE AVUTO UNA FIGLIA PROPRIO DA WILLIAM - CHE FARÀ KATE MIDDLETON? CONTINUERÀ A FARE LA BELLA STATUINA?

1. KATE MIDDLETON, ROSE HANBURY DIVORZIA: “HA AVUTO UNA FIGLIA DA WILLIAM”

L’incubo di Kate Middleton si è avverato. Rose Hanbury, la presunta amante di William, vuole divorziare dal marito, il Marchese David Cholmondeley. E il motivo fa tremare il Palazzo perché riguarderebbe la figlia naturale del Principe del Galles. […]

2. WILLIAM E KATE COME DIANA E CARLO: ALTRO CHE AMORE DA FAVOLA, IL RETROSCENA SULLA VITA DELLA COPPIA REALE

Angela Marrelli per https://www.velvetstyle.it/

William e Kate rappresentano la favola che tutti si immaginano tra un principe e una principessa. Sono davvero “felici e contenti”?

Dodici anni fa William d’ Inghilterra e Kate Middleton si affacciavano al balcone di Buckingham Palace per salutare il popolo: due milioni di persone in presenza e quasi due miliardi nell’etere, dalla dirette televisive. In quel momento si mostrarono nello scambio (oggi raro) di un bacio. Non un semplice bacio da innamorati, ma quello da marito e moglie.

La storia di Kate Middleton non è meno stupefacente di quella di sua cognata Meghan Markle, la quale un po’ di notorietà, prima di incontrare Harry, l’aveva almeno sperimentata, visto la sua ex professione di attrice. Kate invece era la tipica ragazza borghese comune, nata a Berkshire. È stata lei a strappare dalle brame di un’intera generazione di ragazze, il rampollo blasonato.

Arrivata al castello sul cavallo bianco con il principe, a distanza di anni, come se la passa Kate? Si sarà chiesta almeno una volta in questi 11 anni “chi me lo ha fatto fare?”. Kate sembra felice nella sua gabbia dorata. La coppia ha messo al mondo tre figli che amano, si mostrano uniti e complici, anche se qualche crepa qualche volta è trapelata.

[…] Eppure la vita di coppia di Kate e William non è proprio da favola. Come tutti i comuni mortali anche loro hanno vissuto degli alti e bassi, avendo in più il carico delle complicazioni dovuto alla loro forte visibilità. Hanno sempre cercato di non far emergere nulla per non generare scandali, per non macchiare il quadro perfetto di famiglia felice che sfoggiano davanti agli occhi del mondo.

In passato però qualcosa è saltato agli occhi. Si è parlato infatti che Kate avesse addirittura una rivale in amore, una donna molto simile a lei esteticamente, alta, snella, con la chioma castana e persino madre di tre figli. Si tratta di Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley, ex modella dell’agenzia di Kate Moss, sposata e con un patrimonio di 100 milioni di dollari. E a quanto pare presente nella cerchia di amici di William e Kate.

Il gossip racconta che una sera, in occasione di un gala organizzato da Rose per beneficenza, Kate avrebbe litigato con William, prima di rispondere con sorrisi glaciali alla padrona di casa, per poi tuonare in maniera lapidaria verso gli amici più cari: “Eliminate gradualmente Rose”.

I rumors fanno sapere che Rose e William avrebbero avuto un flirt durante la terza gravidanza di Kate, quando era incinta di Louis. Illazioni recenti annunciano l’imminente divorzio di Rose dal marito e i più “temerari” addirittura vedono il motivo di ciò, nella presunta paternità naturale di William, su una delle figlie dell’ex modella. Voci, solo questo, ovviamente. Ma di certo non piacevoli per la Principessa del Galles.

A Buckingham Palace non è tutto oro quello che luccica. Secondo una fonte reale molto vicina a Kensington Palace, Lady Middleton sarebbe arrivata al punto di trattare il marito “come se fosse il quarto figlio”.

Il motivo è da cercare nei comportamenti impulsivi e stizzosi del futuro re. A rendere pubblica la notizia è l’Express riportando che la fonte l’ha appresa durante una conversazione con l’autore reale Tom Quinn. Da 11 sposati, William e Kate sono i genitori di George, Charlotte e Louis e oggi sono tra le coppie coronate più unite e amate al mondo. Il loro amore è sbocciato nel 2007 alla St. Andrew University, ma anche durante gli anni di fidanzamento William avrebbe fatto “impazzire” Kate. E non in senso romantico.

Sembra che lei desiderasse tanto avere un anello che attestasse ufficialmente la loro unione, ma il primogenito di Carlo, forse troppo scottato dal matrimonio disastroso dei suoi, tendeva a rimandare, facendo intendere di non avere nessuna intenzione di correre all’altare. William voleva ancora godersi la spensieratezza della giovinezza, divertendosi insieme ai commilitoni dell’accademia militare di Sandhurst. Pare fu per questo motivo che ad un certo punto lasciò Kate e lei reagì buttandosi nei viaggi e nelle notti di festa con la sorella Pippa.

I tabloid dell’epoca raccontavano di un nuovo fidanzato di Kate Middleton, un certo Henry Ropner ex compagno di scuola di William a Eton, laureatosi poi ad Edimburgo in ingegneria civile. Lui e la Middleton furono paparazzati insieme e le cose cominciarono a prendere un’altra piega. “Henry è felicissimo di esserci per Kate ora che si è lasciata con William. Escono insieme, si divertono, flirtano tanto” si vociferava. “Ora che è single, Kate si gode la compagnia di Henry in modo regolare. Lui è molto ricco e si muove da anni nella cerchia di William”.

Nonostante le prove del presunto flirt con Henry (che con William aveva avuto in comune un’altra fidanzata, Jecca Craig, figlia di un ambientalista inglese) non furono mai trovate, quello che è certo è che Willam diventò pazzo di gelosia. La strategia di Kate funzionò e il principe corse a riprendersela.

[…] Oggi le cose hanno sembianze meno romantiche. Kate, secondo alcune voci, oggi più che la moglie e la donna che fa impazzire di gelosia William, sembra sua madre. Il comportamento che la Middleton ha assunto nei confronti del marito sarebbe l’unica soluzione per spegnere le litigate.

Secondo l’Express è un modo per non lasciarsi andare nel lancio di “cuscini molto pesanti” ed è il mantra assunto dietro suggerimento della regina Elisabetta (che di malumori con il marito ne ha avuti molti), ossia: “mai lamentarsi, mai spiegare”

William dal suo canto contribuisce riuscendo a trincerarsi dietro un muro di silenzio, proprio per non dare forza alle polemiche, imparando a non lamentarsi troppo. Insomma, una coppia che se vista nel privato non ha proprio tutti i connotati della favola che vogliono farci bere. È stata bravissima Kate a mantenere tutto sotto controllo, trattando il marito come un altro suo bambino. È un modo per il quieto vivere. Anche se tutto è da confermare, visto che alla fine si tratta solo di voci.

