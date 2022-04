Filippo M. Capra per www.fanpage.it

Fabrizio Corona finisce al centro di una nuova indagine aperta dalla Procura di Milano. L'ex re dei paparazzi è indagato per un presunto ricatto sessuale dopo la denuncia depositata da una donna che lo scorso anno si era rivolta a lui per alcuni servizi pubblicitari su un libro in uscita. Secondo la donna, Corona l'avrebbe ricattata dopo aver realizzato un presunto video in cui si vedrebbe l'autrice della denuncia in pose intime.

Fabrizio Corona indagato per tentata estorsione e tentata truffa

Come riportato dall'Ansa, nei giorni scorsi i carabinieri avrebbero effettuato una perquisizione a casa di Corona come richiesto dal pubblico ministero che coordina le indagini Antonio Cristillo.

L'ipotesi di reato è di tentata estorsione e tentata truffa. L'avvocato difensore dell'ex re dei paparazzi Ivano Chiesa ha spiegato che la donna che ha denunciato il suo assistito "voleva pubblicare un libro ed è stato pubblicato e poi, siccome non è rimasta contenta delle vendite, se l'è presa con Fabrizio".

Il legale ha poi aggiunto che tra la donna e Corona c'era già "una causa civile in corso" per un contratto stipulato per i vari servizi chiesti all'agenzia dell'ex marito di Nina Moric, spiegando che Corona avrebbe detto alla donna che "se fosse stato costretto a difendersi sarebbe venuto fuori anche il rapporto personale che avevano avuto", incluso il video per cui ora l'ex re dei paparazzi è finito sotto indagine.

Al contrario, la donna sostiene che la minaccia di utilizzo del video sarebbe arrivata dopo alcuni pagamenti già effettuati per i servizi di pubblicità. Chiesa si è congedato dicendo che"Fabrizio ha consegnato ai carabinieri i video e le chat tra loro" perché "non ha niente da nascondere e ci sono dei testimoni".

