9 nov 2022 12:30

AND THE OSCAR GOES TO…ZELENSKY! – SEAN PENN TORNA A FARE VISITA AL PRESIDENTE UCRAINO E GLI REGALA UNA DELLE SUE STATUETTE DELL’OSCAR: “RESTERÀ IN UCRAINA FINO ALLA FINE DELLA GUERRA. QUANDO VINCERAI, RIPORTAMELA A MALIBÙ” – I DUE, OLTRE A ESSERE EX COLLEGHI, ORMAI SONO GRANDI AMICI: A KIEV È STATA INTITOLATA ANCHE UNA PIAZZA ALL'ATTORE E REGISTA AMERICANO... - VIDEO