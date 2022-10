18 ott 2022 08:09

AND THE WINNER IS… KEVIN SPACEY! – UN GIUDICE DI NEW YORK HA ARCHIVIATO PARTE DELLE ACCUSE CONTRO L’ATTORE, NEL PROCESSO CIVILE PER MOLESTIE SESSUALI INTENTATO DA ANTHONY RAPP (CHE LO HA DENUNCIATO 36 ANNI DOPO I PRESUNTI ABUSI) – IL PREMIO OSCAR DOVRÀ RISPONDERE DI VIOLENZA, MA NON DI DANNI EMOTIVI, ACCUSA PER CUI È STATO DICHIARATO IL NON LUOGO A PROCEDERE…