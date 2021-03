4 mar 2021 10:50

ANDARE A CERCARSI LE ROGNE - NON C'È STATO VERSO DI FAR CAPIRE A PAPA FRANCESCO CHE FORSE ERA IL CASO DI RINUNCIARE AL VIAGGIO IN IRAQ, IL PIÙ PERICOLOSO DEL SUO PONTIFICATO: IL COVID CHE SI DIFFONDE NEL PAESE, I RISCHI DI AFFOLLAMENTI SPONTANEI, LE MINACCE DI ATTENTATI DELL'ISIS - SARÀ IL PRIMO PAPA NELLA TERRA DI ABRAMO: DOMANI LA PARTENZA, POI UN TOUR DE FORCE IN SEI TAPPE - SI SPOSTERÀ CON UN'AUTO BLINDATA...