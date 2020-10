ANDRÀ TUTTO MALISSIMO - È ANCORA CAOS SUI VACCINI ANTINFLUENZALI IN LOMBARDIA: CI SONO 3 MILIONI DI DOSI CONTRO I 5 MILIONI DI LOMBARDI CHE DOVRANNO SOTTOPORSI ALLA SOMMINISTRAZIONE PER EVITARE L'INFLUENZA STAGIONALE - L'ULTIMA PARTITA DA 500MILA DOSI LA REGIONE L'HA PORTATA A CASA LUNEDÌ A UN PREZZO PIÙ ALTO RISPETTO A QUELLO DI MERCATO – FONTANA RINTUZZA: “SIAMO MESSI BENE”, MA I CONTI NON TORNANO…

Chiara Baldi per "La Stampa"

È ancora caos sui vaccini antinfluenzali in Lombardia dove ad oggi la Regione ha acquistato 3 milioni di dosi contro i 5 milioni stimati di lombardi che dovranno sottoporsi alla somministrazione per non incorrere nell'influenza stagionale. E per scongiurare, quindi, sia un combinato disposto di febbre e Covid, sia la semplice riduzione delle difese immunitarie che agevolerebbe il coronavirus.

L'ultima partita da 500 mila dosi Palazzo Lombardia l'ha portata a casa lunedì pomeriggio ma a un prezzo sensibilmente più alto rispetto a quello di mercato, che nelle prime gare era stato di 4,9 euro per ogni scatola di antinfluenzale. Questa volta, invece, per 500 mila dosi la Regione ha speso 11, 6 milioni di euro, pagando 26 euro ciascuna dose delle 400 mila comprate dalla Falkem Swiss e 11, 99 euro ogni vaccino dei 100 mila acquistati dalla Life' On.

Ma il bando di gara indetto da Aria Spa il 30 settembre era di 15 milioni di euro per 1,5 milioni di vaccini (10 euro a dose). «Ormai - ha commentato la consigliera regionale del Partito Democratico Carmela Rozza - siamo con l'acqua alla gola tanto da accettare qualsiasi condizione, a partire da un prezzo stratosferico, cinque volte superiore alla prima gara, senza fideiussione e con pagamento anticipato».

Ma, avverte, «il peggio è che nemmeno in questo modo i vaccini saranno sufficienti, nonostante le rassicurazioni surreali dell'assessore al Welfare Giulio Gallera, che fa una gara per 1, 5 milioni di dosi, ne ottiene solo 500 mila ma dice che va tutto bene. La realtà è che in Lombardia i vaccini mancano, e ora ci devono dire se faranno altre gare, per quali quantità e a che condizioni».

E in queste settimane molteplici sono stati gli allarmi lanciati sia dai gruppi di opposizione - il radicale Michele Usuelli ha chiesto che la protezione per l'influenza venisse estesa gratuitamente anche agli operatori della sanità privata, ma gli è stato negato - sia dalle associazioni di categoria: qualche giorno fa anche il presidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano Roberto Carlo Rossi si era detto «molto preoccupato e arrabbiato perché già questa estate avevamo avvertito Regione Lombardia sulla necessità di partire il prima possibile con l'acquisto dei vaccini e ora scopriamo di essere in ritardo e con scarse quantità, soprattutto per quanto gli over 60, i più esposti al Covid».

Allarmi che il presidente Attilio Fontana allontana a gran forza: «Siamo messi bene, abbiamo un numero di dosi sufficienti per coprire tutte le categorie che il Governo ha detto debbano essere coperte, cioè tutti gli ultra 60 enni, tutti i bambini da 6 mesi a 6 anni, tutti i pluripatologici, e i cosiddetti fragili». Conti che non tornano secondo il Pd che calcola in 5 milioni - tra operatori sanitari, over60, bimbi tra 0 e sei anni e mondo della scuola - i soggetti da vaccinare: 600 mila i bambini tra 6 mesi e sei anni; 300 mila medici e operatori sanitari; oltre 3 milioni di over 60 e oltre 2 milioni di persone per quanto riguarda la scuola.

Da febbraio a oggi Regione Lombardia ha indetto dieci gare attraverso la centrale unica di acquisti regionale, Aria Spa. Di queste, le prime tre - che partivano da una base di 4, 9 euro a dose - non sono state aggiudicate, poi ce n'è stata una quarta che è stata sospesa e un'altra andata deserta. Con altri quattro bandi invece la regione aveva recuperato circa 2, 5 milioni di dosi che in alcuni casi, in modo inusuale, era stati persino pagati in anticipo rispetto alla consegna.

Con l'ultima gara di lunedì, aggiudicata in modo parziale, ha raggiunto i 3 milioni di vaccini, una cifra che per Gallera rende la Lombardia «super capiente». Ora resta l'incognita di quando partirà la campagna vaccinale: per giorni l'assessore ha detto che sarebbe partita «nella seconda metà di ottobre». Forse oggi, nella conferenza stampa convocata a Palazzo Lombardia, sarà svelato il mistero sul giorno esatto.

