Da www.lastampa.it

rebecca kracker

In genere il puma è un animale solitario che si ciba di animali cacciati nella foresta. Difficilmente attacca gli uomini, raramente aggredisce bambini ma se ha molta fame preda il bestiame e gli animali domestici. Questo è proprio quello che è successo in California, dove una donna si è trovata faccia a faccia con il grande felino che si era introdotto in casa e aveva portato fuori, trascinandolo, il suo vecchio Border Collie. Rebecca Kracker è riuscita a riprendere qualche istante dell’aggressione e a chiedere aiuto. Grazie all’intervento dei vicini che hanno scacciato l’animale, Sherman, il suo anziano Border, si è salvato.

Tutto è successo in pochi istanti: era il 28 novembre, la donna aveva lasciato la porta scorrevole di casa aperta e stava in una stanza vicina giocando con gli altri cani. Poi ha sentito Sherman ringhiare e guaire all’improvviso. Si è precipitata a vedere cosa stesse succedendo e ha visto il leone di montagna trascinare il cane fuori, dove è rimasto a terra immobile. Lei ha pensato subito che fosse morto. Ha chiuso la porta finestra e chiamato aiuto.

Sono stati momenti convulsi, gli altri cani che abbaiavano, lei che stava cercando di riprendere il puma, quasi immobile dietro al vetro. Fortunatamente un vicino si è avvicinato e ha sparato all’animale che, spaventato, è fuggito via. Il forte botto ha fatto saltare in piedi anche Sherman, che tutti credevano morto. Nessuna ferita per lui, solo una piccola sul labbro. Si sarà finto morto per ingannare il grosso felino? Oppure era in stato di choc e così è rimasto nelle ore successive, per niente reattivo, scodinzolando solo quando Rebecca si avvicinava.

La storia però non finisce qui. Infatti, il giorno dopo, il puma è tornato nella stessa proprietà e questa volta è riuscito ad uccidere due capre. A questo punto purtroppo si è reso necessario praticare l’eutanasia all’animale, un esemplare di femmina di 16 anni, seguito dall'Audubon Canyon Ranch, organizzazione di tutela animale che ha messo su un progetto “Living with lions” proprio per la convivenza con questi splendidi esemplari.

Il primo ricercatore del progetto dottor Quinton Martins si è dichiarato molto rattristato per la decisione che però ha ritenuto giusta. Questo perché P1, così veniva chiamata, aveva già mostrato qualche segno di cedimento: oltre al rallentamento nelle reazioni, non aveva quasi più denti e si avvicinava troppo alle persone e alle attività umane, aveva persino camminato per quasi un miglio lungo l’autostrada.

Inoltre, continuava a nutrirsi di bestiame, cosa insolita per questi animali, forse perché le mancavano le forze di cimentarsi in una caccia vera e propria. Gli abitanti del posto però sono ancora in subbuglio: se si conoscevano i disturbi comportamentali di P1 bisognava agire prima, al posto del border collie – salvo per miracolo – poteva esserci un bambino, dicono. Convivenza va bene, l’importante è mantenere un equilibrio.