30 nov 2021 13:23

ANIMAL VIDEO! - IN SUDAFRICA UN ELEFANTE ARRAPATO E FURIOSO HA ATTACCATO UNA JEEP CHE TRASPORTAVA UN GRUPPO DI TURISTI - L'ANIMALE ERA IN UNO STATO CHIAMATO "MUST" CHE SI VERIFICA DURANTE LA STAGIONE DEGLI AMORI E DURANTE IL QUALE IL LORO LIVELLO DI TESTOSTERONE SCHIZZA ALLE STELLE - A FARNE LE SPESE E' STATA L'AUTO DELLE GUIDE...