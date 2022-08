ANNAMO BENE: BIDEN È RIDOTTO A FARSI DARE LE LENZIONCINE SUL PERICOLO DI MINACCIA ALLA DEMOCRAZIA – "SLEEPY JOE" HA PARTECIPATO A UN INCONTRO ALLA CASA BIANCA DOVE UN GRUPPO DI STUDIOSI LO HA "ALLERTATO" SULL’ASCESA DEL TOTALITARISMO E IL DECLINO DELLA DEMOCRAZIA, CON TANTO DI CONFRONTI CON IL SECESSIONISMO, L’AVVENTO DEL MOVIMENTO “AMERICA FIRST” E L’ASCESA DEL FASCISMO (OGNI RIFERIMENTO AL PUZZONE TRUMP È PURAMENTE CASUALE…)

DAGONEWS

joe biden

Gli storici hanno avvertito il presidente Joe Biden dell'ascesa del totalitarismo e del declino della democrazia durante un incontro alla Casa Bianca.

«Il presidente Biden ha partecipato a una lezione di storia privata di quasi due ore da parte di un gruppo di accademici che ha lanciato una serie di allarmi sulle terribili condizioni della democrazia in patria e all'estero – secondo il Washington Post - La conversazione si è svolta come una sorta di dialogo socratico tra il presidente e un gruppo selezionato di studiosi, che hanno dipinto il momento attuale come uno dei più pericolosi nella storia moderna per il governo democratico».

Secondo quanto riferito, sono stati fatti confronti con il secessionismo prima delle elezioni del 1860, l’avvento del movimento "America First" e l'ascesa del fascismo.

joe biden in isolamento con il cane

«All’incontro erano presenti la giornalista Anne Applebaum, il professore di Princeton Sean Wilentz, lo storico dell'Università della Virginia Allida Black e lo storico Michael Beschloss. Anche il consigliere senior della Casa Bianca Anita Dunn Vinay Reddy, scrittore dei discorsi di Biden, erano presenti. La maggior parte degli esperti presenti è stata schietta nel dire che c’è una minaccia al progetto democratico americano, dopo l'attacco al Campidoglio il 6 gennaio, la continua smentita da parte di alcuni repubblicani dei risultati elettorali del 2020.

joe biden in israele

Alcune delle discussioni della scorsa settimana si sono concentrate sulle somiglianze tra il paesaggio odierno e il periodo che ha preceduto la seconda guerra mondiale, quando il crescente autoritarismo all'estero ha trovato la sua inquietante eco negli Stati Uniti. Mentre Adolf Hitler e Benito Mussolini consolidavano il loro potere, il reverendo Charles Coughlin usava la sua trasmissione radiofonica per diffondere un messaggio populista antisemita negli Stati Uniti».

