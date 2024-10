UN APPETITO BESTIALE - IN PROVINCIA DI FERRARA UN CANE SI DIVORA UNA GALLINA INTERA E ORA RISCHIA LA PELLE - L'ANIMALE È STATO TROVATO PER CASO DA DUE RAGAZZE CHE HANNO LANCIATO UNA RACCOLTA FONDI PER SALVARLO "LA SUA PANCIA STAVA PER ESPLODERE. LA CIFRA DELL'INTERVENTO È DI 970 EURO…"

Estratto dell'articolo di Annarita Bova per www.lanuovaferrara.it

Hanno perso il loro cane, Max, e dopo una segnalazione sono andate in una zona di campagna a recuperarlo. Qui in realtà hanno trovato un altro cagnolino, molto simile d’aspetto al loro animale, in pessime condizioni. La sua pancia era enorme: «stava per esplodere perché aveva mangiato una gallina intera». Grazie alle ragazze della toelettatura Pakilù di Bosco Mesola, “Cookie” (così è stato chiamato il cagnolino) è salvo, ma le spese per curarlo ingenti, tanto che è stata aperte una raccolta fondi.

«Le ragazze dopo una segnalazione si sono imbattute nel salvataggio di un cane molto simile - racconta Melania Piva, una delle volontarie più attive nel territorio di Mesola -. Non si sono voltate dall’altra parte e non ci hanno pensato due volte a salvargli la vita. Solo che la cifra dell'intervento è di 970 euro e è stata dunque aperta una raccolta fondi per Cookie».[…] Se volete contribuire alla raccolta per pagare il suo intervento potete passare in toelettatura a Bosco Mesola dalle ragazze». […]