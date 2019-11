1 – I FIGLI IN PRESSING SU SILVIO: "DEVI CHIUDERE CON LA PASCALE"

Nemmeno il tempo di salutare Mara Carfagna, che dal mondo berlusconiano sta già per venire espulsa un' altra donna simbolo. Si tratta di Francesca Pascale, l' eterna fidanzata del Cav. Nei suoi confronti è scattato l' ostracismo totale dei figli di lui (Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi).

Tutti e cinque stanno premendo perché l' anziano babbo metta fine a questa relazione giudicata ingombrante. In questo caso, però, la politica non conta (sebbene nelle ultime settimane Francesca si sia parecchio esposta su Instagram a difesa di lesbiche e gay).

Nemmeno c' entrano le indigestioni di dolciumi e bollicine che l' ex premier troppo spesso si concede quando cena a Villa Maria (la dimora della Pascale). Ciò che viene rimproverato a Francesca è lo stress cui sottopone Silvio con le scenate di gelosia, unite a un eccesso di presenzialismo sui social. E Berlusconi? Per ora non cede, ma la resistenza pare sempre più fiacca. Ha accettato di partecipare senza Francesca alle nozze della nipote Lucrezia, e addirittura ha lasciato che venisse esclusa dalla sua festa di compleanno. Siamo quasi ai titoli di coda.

