12 nov 2019 18:49

ARABIA ESAURITA - PAURA IN UN TEATRO DI RIAD, IN ARABIA SAUDITA, DOVE UNO YEMENITA DI 33 ANNI È SALITO SU UN PALCO E HA ACCOLTELLATO TRE ARTISTI CHE SI STAVANO ESIBENDO IN UN MUSICAL - LE AUTORITÀ SAUDITE HANNO ARRESTATO L’AGGRESSORE: I TRE FERITI, DUE UOMINI E UNA DONNA, SONO RICOVERATI IN CONDIZIONI STABILI – SI TRATTA DEL PRIMO ATTACCO DA… - VIDEO