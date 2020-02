ARABIA SAUDITA, MI FAI UN SAFFO – UNA COPPIA DI LESBICHE LASCIA IL PAESE DELGOLFO PERSICO PER SFUGGIRE ALLA PENA DI MORTE E DICHIARA IL PROPRIO AMORE IN TV – NELL'AGOSTO 2018, QUANDO RYAD HA RIMOSSO IL DIVIETO PER LE DONNE DI VIAGGIARE DA SOLE, LE RAGAZZE SONO SCAPPATE A LONDRA - VIDEO

Da ilmessaggero.it

In Arabia Saudita l'omosessualità può essere punita con la pena di morte. Per questo motivo una coppia di donne lesbiche ha lasciato il paese del Golfo Persico per poter vivere liberamente la propria relazione. È la storia di "Fad" e "Nanz" - gli pseudonimi scelti dalle ragazze - raccontata in Inghilterra dalle due protagoniste, nel corso della trasmissione "Jaafar Talk" sul canale arabo DW Channel. Le due donne ora vivono a Londra, costrette ad abbandonare il proprio paese e i propri affetti per evitare la pena di morte e vivere liberamente la loro sessualità.

Fad e Nanz si sono conosciute su Snapchat e ben presto si sono innamorate. Le ragazze hanno cercato di tenere segreta la loro relazione, fin quando i genitori di Nanz - che ha dichiarato di aver scoperto il suo orientamento sessuale in età adolescenziale - non sono diventati sospettosi, notando che la giovane rifiutava ogni potenziale marito. Nell'agosto 2018, quando l'Arabia Saudita ha rimosso il divieto per le donne di viaggiare da sole, le ragazze sono scappate a Londra, dove è stato loro garantito il diritto d'asilo.

Oggi Fad e Nanz vivono serenamente la loro relazione, mostrandosi sui social e mandando un potente e mssaggiò di libertà attraverso la televisione. I rapporti con le rispettive famiglie, tuttavia, sono stati troncati di netto.

