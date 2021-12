30 dic 2021 08:27

ARCHI-FOLIES - AD AMSTERDAM LO STUDIO "MRDV" HA PROGETTATO UN PALAZZO CHE, A PRIMA VISTA, SEMBRA IN VIA DI DEMOLIZIONE - IN REALTA' E' QUASI TERMINATO E L'EFFETTO E' STATO VOLUTO PER RICORDARE "UN BLOCCO SCAVATO" - IL COMPLESSO DI 75.000 METRI QUADRATI APRIRA' NEL 2022 - LE DUE FACCIATE SONO STATE PENSATE "IN DIRETTO CONTRASTO": DA UN LATO GLI SPECCHI A RICORDARE L'AMBIENTE AZIENDALE, DALL'ALTRO "TERRAZZE IN PIETRA CON GRANDI FIORIERE"... - FOTO