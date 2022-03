26 mar 2022 19:11

ARMATA LESSA! – UN COMANDANTE DELL’ESERCITO RUSSO, YURI MEDVEDEV, È STATO INVESTITO DA UNO DEI SUOI SOLDATI CON UN CARRO ARMATO: NON È STATO UN ERRORE MA UN GESTO D’IRA PER L’ALTO NUMERO DI PERDITE DELLA SUA UNITÀ IN UCRAINA. L’ALTO UFFICIALE È MORTO – IL CLIMA NELL’ESERCITO RUSSO PEGGIORA CON IL PASSARE DEI GIORNI: I SOLDATI SONO STATI MANDATI AL MASSACRO, SENZA RIFORNIMENTI, IN UNA GUERRA IN CUI NON CREDONO (E I RISULTATI SUL CAMPO SI VEDONO)