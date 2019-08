ARRESTATE QUEL GATTO: E’ UN “PERICOLOSO FIANCHEGGIATORE” DEI CRIMINALI DEL COSTA RICA - IL POVERO ANIMALE E’ STATO COLTO IN FLAGRANZA: VENIVA USATO PER PORTARE TELEFONI E ALTRO MATERIALE PROIBITO ALL’INTERNO DEL PRINCIPALE CARCERE DEL PAESE GRAZIE AD UNA SPECIE DI… - VIDEO

Da corriere.it

gatto costa rica

Ci sono volute ore di ricerca, ma alla fine le guardie carcerarie del Costa Rica ce l’hanno fatta ad arrestare il pericoloso favoreggiatore dei criminali della prigione di La Reforma a San Rafael de Alajuela, vicino alla capitale San José: un gatto. Proprio così.

L’animale, su cui c’erano stati dei sospetti in passato, è stato colto in flagranza: stava introducendo all’interno del penitenziario, grazie ad una specie di marsupio legatogli sul dorso, due telefoni cellulari, un caricabatteria e una smart card. «È stato molto difficile per noi — ha raccontato, come riporta l’agenzia AFP, Pablo Bertozzi, direttore della sicurezza carceraria — perché era scivolato nelle fogne. Quindi ci è voluto molto tempo». Cinque ore in tutto, per l’esattezza.

gatto costa rica