ARRIVA UN BASTIMENTO CARICO DI…COCA! 3 TONNELLATE DI COCAINA BLOCCATE NEL PORTO DI LIVORNO: UN SEQUESTRO RECORD, IL SECONDO PER QUANTITÀ MAI REALIZZATO IN ITALIA - LA DROGA ERA DESTINATA A MARSIGLIA E VIAGGIAVA SU UNA NAVE PROVENIENTE DALLA COLOMBIA...

LUCA SERRANO' per repubblica.it

cocaina

Un sequestro record, il secondo per quantità mai realizzato in Italia. Un carico di oltre 3 tonnellate di cocaina, per un valore di circa 400 milioni di euro, è stato intercettato nel porto di Livorno nel corso di un’inchiesta della procura di Marsiglia, in collaborazione con la Dda di Firenze. Il carico è stato sequestrato lunedì scorso al termine di un blitz dei carabinieri - scattato su segnalazione delle autorità francesi- su una nave battente bandiera delle Isole Marshall e proveniente dalla Colombia, attraccata nel porto di Livorno; la droga era nascosta dentro una quarantina di zaini, sistemati all’interno di un container.

Per individuare i destinatari gli inquirenti a quel punto hanno deciso di far ripartire la nave e installare microspie, lasciando a bordo solo uno zaino. Dopo una sosta a Genova la barca è approdata a Marsiglia: tre persone, di cui non è stata resa nota la nazionalità, sono state arrestate dalla polizia mentre ritiravano il materiale.

cocaina 1

La notizia della maxi operazione antidroga è stata data in una conferenza stampa dal procuratore di Marsiglia collegato in videoconferenza con il procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo, i pm Luca Tescaroli, Eligio Paolini e Beatrice Giunti, il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Livorno, Massimiliano Sole, quello del reparto operativo Armando Ago, e il comando del nucleo investigativo Michele Morelli.

cocaina 7

cocaina 5