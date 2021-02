CASA CASILLAS SENZA PACE – LA MOGLIE DELL’EX PORTIERE DEL REAL SARA CARBONERO RICOVERATA A MADRID PER UNA RICADUTA DEL CANCRO CHE LE ERA STATO DIAGNOSTICATO NEL 2019 – DUE ANNI FA IKER FU RICOVERATO PER UN INFARTO E QUALCHE SETTIMANA DOPO LA MOGLIE VENNE OPERATA PER UN TUMORE MALIGNO – IL BACIO STORICO IN DIRETTA TV - VIDEO