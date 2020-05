ARRIVA LA “BOMBA” DI CALDO – NEL WEEKEND SU MOLTE REGIONI SI REGISTRERANNO CIELO SERENO E TEMPERATURE ESTIVE OLTRE I 30 GRANDI: CI POTREMMO GODERE QUESTO SPICCHIO D’ESTATE FINO A DOMENICA SERA QUANDO LA SITUAZIONE CAMBIERÀ BRUSCAMENTE – FINO AD ALLORA IL TERRORE È CHE SI REGISTRI UNA VERA E PROPRIA FUGA DALLA CITTÀ VERSO LE LOCALITÀ DI MARE E LE SECONDE CASE. MA NON FATEVI PRENDERE DAGLI ENTUSIASMI...

Meteo, in arrivo una vera e propria "bomba" di caldo nel weekend: le previsioni del fine settimana con temperature estive oltre i trenta gradi in tante regioni d'Italia, saranno d'aiuto contro il coronavirus secondo alcuni studi diffusi di recente.

LE PREVISIONI DEL WEEKEND

Una vasta e imponente area di alta pressione proveniente dalle aride e roventi zone del deserto del Sahara si è innalzata fino a raggiungere l’Italia. Ciò favorirà una stabilità dell’atmosfera e un graduale aumento delle temperature che in alcune regioni potranno raggiungere valori estivi. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che fino a domenica pomeriggio il sole sarà l’assoluto protagonista del tempo su gran parte delle regioni potendo splendere in un cielo sereno o poco nuvoloso.

a segnalare soltanto il veloce passaggio di brevi temporali sui confini alpini nella giornata di sabato. Le temperature cominceranno gradualmente ad aumentare, grazie anche al maggior soleggiamento. Farà via via più caldo sulla Pianura Padana, in Toscana, sulle Marche e poi in Puglia e Sicilia. Su queste regioni i valori massimi toccheranno punte di 25-27°C. Qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Sarà da domenica sera invece che le cose cambieranno bruscamente.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che una forte perturbazione temporalesca accompagnata da aria più fredda proveniente dal Nord Europa raggiungerà il Nord nelle primissime ore di Lunedì con temporali forti e grandinate che da Ovest si estenderanno ad Est colpendo anche la Toscana. Ma se dalla prossima settimana al Nord inizierà una fase di maltempo più fresco, il Sud vivrà invece la prima ondata di caldo africano con punte che potrebbero superare i 33°C su molte città.

Lorenzo de Cicco e Alessia Marani per "www.ilmessaggero.it"

Fuga dalla città. È il film che Prefettura e Questura temono vada in onda nel week-end, con tanto di assalto alle località del litorale e dei Castelli. Dopo due mesi di quarantena chiusi in casa, complice il sole e la temperatura mite, in tanti potrebbero essere tentati di raggiungere mare e laghi per una passeggiata o un aperitivo da asporto, consumato on the road. Non solo.

Molti potrebbero approfittarne per riaprire le seconde case dove, stando all'ultimo decreto anti-Covid, non si può comunque soggiornare: è consentito solo verificarne le condizioni di manutenzione per poi fare rientro al proprio domicilio nella stessa giornata.

Per questo la Municipale replicherà su alcune grandi arterie in uscita da Roma i posti di blocco a imbuto già visti nella Fase 1 del lockdown: gli agenti fermeranno auto e moto una a una, chiederanno il motivo del viaggio per poi demandare verifiche più approfondite agli uffici se sarà ritenuto necessario. In campo solo tra sabato e domenica ci saranno 2.300 caschi bianchi. Controlli alle stazioni anche da parte della Polfer e della Stradale sul Gra e ai caselli autostradali.

I PROVVEDIMENTI

Il piano per evitare gli assembramenti è stato approntato ieri con una ordinanza ad hoc dal Questore Carmine Esposito al termine del confronto in videoconferenza con la prefetta Gerarda Pantalone e i vertici del Comando provinciale dei carabinieri, della Finanza e della Polizia locale in sede di Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Non ci sarà da stupirsi se, una volta raggiunto il litorale, da Ostia a Civitavecchia, da Torvaianica fino ad Anzio e Nettuno, si troveranno i poliziotti sul bagnasciuga pronti respingere chiunque provi a mettere piede sulla sabbia. Alcuni agenti saranno anche in mare, insieme con la Capitaneria di Porto, a bordo degli acqua-scooter. Nel X Municipio l'accesso in spiaggia è vietato con ordinanda della sindaca Virginia Raggi fino al 17 maggio.

BIKERS

Si teme che già da oggi, ma soprattutto nel weekend, si ripetano le scene di domenica 8 marzo quando, alla vigilia del decreto Conte che ha esteso il lockdown in tutto il Paese, migliaia di romani avevano affollato il Lido. Polizia e carabinieri rafforzeranno in queste ore la loro presenza a Ostia come ai Castelli.

A pattugliare ci saranno agenti in bicicletta, pattuglie appiedate, nella pineta e nelle aree verdi anche militari a cavallo. Ai controlli dei vigili urbani si aggiungeranno quelli delle forze dell'ordine lungo alcune delle principali arterie, come l'Aurelia, la Pontina, la via del Mare, la Magliana verso Fiumicino e la Colombo, solo per citarne alcune. Gli spostamenti dei romani saranno vigilati dall'alto dall'elicottero.

L'altra domenica quattro giovani, tre di Fiumicino e uno di Roma, erano stati sorpresi mentre facevano il bagno in mare: a tutti era stata contestata l'infrazione. Le multe per chi viola le disposizioni del decreto anti-Covid sono salate: partono da un minimo di 400 euro, maggiorato a 530 euro se si viene sorpresi in auto o sui mezzi pubblici: il verbale può arrivare fino a tremila euro.

