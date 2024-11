ARRIVA TRUMP, SI SALPI CHI PUÒ – PER GLI AMERICANI INSODDISFATTI DELL’ESITO DELLE ELEZIONI LA COMPAGNIA CROCIERISTICA "VILLA VIE RESIDENCES" OFFRE UN VIAGGIO INTORNO AL MONDO DELLA DURATA DI QUATTRO ANNI, CIOÈ LA DURATA DEL MANDATO DI "THE DONALD". IL PREZZO? NON ACCESSIBILE, PER UNA CAMERA SINGOLA SERVONO 255 MILA DOLLARI – AVVISATE "DELL’OFFERTA" I DIVI DELLO SHOWBIZ A STELLE E STRISCE, CHE AVEVANO PROMESSO DI FUGGIRE DAGLI STATES DOPO L’ARRIVO DI TRUMP…

Estratto dell'articolo di Matteo Martinuzzi per “Il Secolo XIX”

Siete insoddisfatti dell'esito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti? Siete cittadini americani e proprio non volete rassegnarvi alla vittoria di Trump? La soluzione c'è: Villa Vie Residence, compagnia crocieristica nata da pochissime settimane, ha la proposta giusta: «salite a bordo con noi per i prossimi quattro anni». E saltate a piè pari il mandato di The Donald.

L'offerta evidentemente è valida solo per i cittadini Usa. Quattro anni in crociera sulla nave residenziale della compagnia (una delle start up che nascono nel settore) per poi tornare a casa giusto in tempo per di conoscere il prossimo inquilino della Casa Bianca che si insedierà nel 2029. [...]

Ma per poter aderire ad un'iniziativa simile bisogna anche avere un discreto conto in banca. Villa Vie Residence ha infatti presentato il pacchetto "Skip Forward", dedicato a chi desidererà navigare in giro per il mondo per ben quattro anni, ovvero per tutta la durata dell'amministrazione repubblicana. [...]

I crocieristi saranno ospitati a bordo dell'unica nave della compagnia, la piccola Odyssey. Una gloriosa unità costruita nei primi anni '90 e ora riadattata alloscopo. La nave infatti è stata pensata per accogliere a bordo ricchi anziani in grado di permettersi crociere molto lunghe, almeno mensili. I passeggeri che aderiranno all'offerta visiteranno più di 140 Paesi in tutti e sette i continenti.

I prezzi non sono però alla portata di tutti: il costo base per una camera singola parte da 255.999 dollari, mentre per quelle doppie si arriva a 319.998 dollari. Se non si dispone di questo budget, si può optare per il pacchetto "Mid-term Selection", della durata di due anni e che coincide proprio con il passaggio elettorale tipico del sistema americano. Con questo pacchetto i passeggeri potranno rimanere fuori dagli States fino a dopo le elezioni di metà mandato del 2026.

Il prezzo è di 150.399 dollari per le singole e di 187.998 per le cabine doppie. L'obbiettivo della compagnia pare quello di tentarle tutte - ma proprio tutte - per trovare gli ospiti che siano pronti ad imbarcarsi in questa lunga avventura. Intatti sono in vendita già da prima delle elezioni pacchetti per affittare le cabine da uno a tre anni.

Nel prezzo ovviamente sono inclusi i pasti, l'accesso al piccolo centro benessere, i programmi di fitness e la rete per collegarsi a internet. Come annunciato, questa lunga esperienza promossa da Villa Vie «offre l'opportunità per sfuggire al caos quotidiano, alla politica ed alla monotonia della vita cittadina».

Il target di questa offerta particolare è chiaro: cittadinanza Usa, simpatie per i Democratici e molto denaro. Tutti elementi necessari per poter rivedere il proprio Paese una volta passato il ciclone Trump. Il viaggio è già partito e prevede di toccare 425 porti in quattro anni: sono molti di psi de meli dei dellenavidi crociera. Oggi i world tour durano dai 3 ai 6 mesi di navigazione. [...]

Basti pensare che la Odyssey non sembra proprio la nave dei sogni se paragonata alle unità extralusso dei giorni nostri. Infatti è una nave di seconda mano entrata in servizio nel 1993, solo 24.344 tonnellate di stazza lorda per una lunghezza "fuori tutto" di 196 metri. Come tuttele navi della sua epoca anche le cabine hanno standard diversi dagli attuali e sono piuttosto piccole rispetto alle attuali. Soprattutto considerato che vengono vendute come "residenze" per navigazioni della durata di diversi mesi. [...]

