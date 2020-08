È ARRIVATO IL BOLLETTINO – ANCHE OGGI CRESCONO I NUOVI CONTAGI: SONO 1.462 IN PIÙ DI IERI, MA AUMENTANO ANCORA I TAMPONI PROCESSATI (QUASI 100MILA) – NESSUNA REGIONE A ZERO CASI, IN LOMBARDIA I POSITIVI OGGI SONO 316, POI CI SONO CAMPANIA (183), LAZIO (166) E EMILIA ROMAGNA (164) – I MORTI SONO 9 E CRESCONO ANCHE I RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA…

? #Coronavirus, 28 agosto 2020



• Attualmente positivi: 23.035

• Deceduti: 35.472 (+9, +0,03%)

• Dimessi/Guariti: 206.902 (+348, +0,17%)

• Ricoverati: 1.252 (+54)

• di cui in Terapia Intensiva: 74 (+7)

• Tamponi: 8.410.510 (+97.065)



Totale casi: 265.409 (+1.462, +0,55%) — YouTrend (@you_trend) August 28, 2020

Da www.ilsole24ore.com

Italia coronavirus

Sono 1.462 i nuovi casi di coronavirus alle 17 di venerdì 28 agosto e portano il totale, dall’inizio dell’epidemia, a quota 265.409 (+0,55%). I morti registrati nelle ultime 24 ore sono 9 (+0,02%), a seguito dei quali la cifra complessiva raggiunge quota 35.462. I guariti dell’ultimo giorno sono stati 348, +0,16% nel confronto con giovedì.

Al momento, in Italia, si contanto 23.035 attualmente positivi, +5,02% rispetto al giorno precedente. I ricoverati con sintomi sono 1.178 (+4,15%), di cui 74 in terapia intensiva, ossia 7 in più a fronte del 27 agosto. Le persone sottoposte a isolamento domiciliare, invece, sono 21.783 (+5,05%). Questo il quadro che emerge dai dati odierni della Protezione civile sulla diffusione del Covid-19 in Italia. Dati elaborati sulla base di 97.065 tamponi processati, a fronte dei 94.024 del giorno precedente.

coronavirus Italia

Nessuna regione a zero casi

A livello delle singole regioni, quella che presenta il numero maggiore di casi è ancora una volta la Lombardia (316), seguita da Campania (183), Lazio (166) ed Emilia Romagna (164). Successivamente troviamo, distaccate, Piemonte (91) e Toscana (82). Tutte le altre regioni presentano meno di 70 nuovi casi di contagio. Chiude il quadro il Molise con una sola positività. Nessuna regione, in ogni caso, registra zero casi.

Lazio, 166 contagi

covid tamponi fiumicino 6

Nel Lazio si registrano 166 casi e un decesso. Di questi 87 sono a Roma, si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 60%) e in particolar modo con link dalla Sardegna (38%).

Continua lo straordinario lavoro di testing e tracciamento, record tamponi oltre 14 mila. Da lunedì a Civitavecchia sarà possibile anche per chi parte verso la Sardegna effettuare volontariamente e gratuitamente il test. Ai drive-in regionali, che rimarranno aperti anche al sabato e la domenica, sta entrando in funzione progressivamente la rete dei test rapidi gratuiti e validati con risposta entro la mezz’ora.

Veneto, 135 nuovi positivi

ITALIA Coronavirus

Sono 135 i nuovi casi di positività in Veneto, per un dato complessivo dall’inizio dell’epidemia che raggiunge i 22.604 infetti. Si registrano nelle ultime 24 ore anche due vittime, per un conteggio totale di 2.119 morti (tra ospedali e case di riposo). Lo rende noto il bollettino della Regione.

Con i nuovi focolai sul territorio si registra un altro boom dei soggetti in isolamento, +1.074, per un dato complessivo di 8.110 (126 dei quali con sintomi). Si tratta però di un incremento - spiega la sanità regionale - che risente di un caricamento massivo di dati riguardanti viaggiatori sottoposti a tampone dall’Ulss di Verona, provincia in cui le persone in isolamento sono ora 2.307. I soggetti attualmente positivi in Veneto sono 2.253.

coronavirus Italia

Toscana, altri 82 positivi

Altri 82 positivi in Toscana e un altro decesso (un paziente di 68 anni dell’area di Massa e Carrara, totale 1.141 morti nella regione) nelle ultime 24 ore.

In Toscana sono saliti a 11.595 i casi di positività e tra i nuovi casi l’età media si è abbassata a 35 anni. Venti nuovi casi sono ricollegabili a rientri dall’estero (solo nove da vacanze in Grecia, Spagna, Croazia), 16 da altre regioni (soprattutto Sardegna). Il 33% dei nuovi è un contatto collegato a un precedente caso.

tamponi coronavirus

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 521.946, (+6.067 sul giorno precedente). Gli attualmente positivi sono 1.349 (+6% sul giorno precedente) di cui 51 in ospedale (+6,3%) e 1.298 curati a casa (+6%). Quattro i pazienti nelle terapie intensive (meno uno su giovedì). I guariti (+5 unità nelle ultime 24 re) sono 9.105 suddivisi tra 129 «clinici» dove sono spariti i sintomi ma restano positivi e 8.976 «virali», negativizzatisi al doppio tampone. Ci sono 3.358 persone (214 in più su giovedì,+6,8%) in quarantena a casa perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

CORONAVIRUS - GLI ITALIANI IN SPIAGGIA

Dove eravamo rimasti

Erano 263.949 i casi di coronavirus dall’inizio dell'epidemia: +1.411 rispetto al giorno precedente.I decessi salivano a 35.463: +5 rispetto giorno su giorno. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 94.024 (per un totale di 8.313.445): in crescita rispetto a ieri, quando i test avevano raggiunto la cifra record di 93.529 (72.341 il 25 agosto) che viene ora rivista al rialzo.

tamponi drive in malpensa tendoni per i tamponi a malpensa CORONAVIRUS - GLI ITALIANI IN SPIAGGIA