4 ott 2020 17:12

È ARRIVATO IL BOLLETTINO – COME OGNI FINE SETTIMANA CALANO DRASTICAMENTE I TAMPONI E QUINDI SCENDONO ANCHE I NUOVI CONTAGI. CHE OGGI SONO 2578, 300 IN MENO DI IERI (MA CON 26MILA TAMPONI DI DIFFERENZA) – 27 MORTI E 82 RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA – IN CAMPANIA SUPERATI I 400 POSITIVI IN UN GIORNO