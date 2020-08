24 ago 2020 17:24

È ARRIVATO IL BOLLETTINO – COME OGNI LUNEDÌ, I NUOVI CASI CALANO E TORNANO SOTTO QUOTA MILLE (+953). TE CREDO: SONO STATI PROCESSATI 45MILA TAMPONI, MENTRE IERI I TEST ERANO QUASI 70MILA! CI SONO QUATTRO MORTI E CALANO I RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA – NEL LAZIO 146 NUOVI POSITIVI, 6 SU 10 SONO VACANZIERI DI RIENTRO IN ITALIA E IL 40% ARRIVANO DALLA SARDEGNA. IN LOMBARDIA I NUOVI CONTAGI SONO 110…