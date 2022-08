È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI 43.084 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 11.976) E 177 MORTI (IERI 113), CON 272.495 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE RIMANE STABILE AL 15,8% – I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI DIMINUISCONO DI 236 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO IN MENO DI IERI – LA REGIONE CON IL MAGGIOR NUMERO DI NUOVI CONTAGI È LA LOMBARDIA, SEGUITA DA VENETO, CAMPANIA E SICILIA…

Lorenzo Nicolao per www.corriere.it

BOLLETTINO 9 AGOSTO 2022

Sono 43.084 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 11.976). Sale così ad almeno 21.368.480 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 177 (ieri 113), per un totale di 173.426 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 20.176.727 e 78.741 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 52.651). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 1.018.327, pari a 35.840 in meno rispetto a ieri (-40.789 il giorno prima).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) processati sono 272.495, ovvero 196.893 in più rispetto a ieri, quando erano stati 75.602. Il tasso di positività è al 15,8%, stessa percentuale di ieri.

È la Lombardia ad avere il maggior numero di nuovi contagiati (+5.474 casi). Seguono il Veneto (+5.429 ), la Campania (+4.112) e la Sicilia (+3.737)

Il sistema sanitario

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -236 (ieri +126), per un totale di 8.816 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono -8 (ieri -3) — si tratta del saldo tra le persone entrate e uscite in un giorno — per un totale di 331 malati gravi, con 38 ingressi in rianimazione (ieri 23).

I numeri quando il ministero della Salute ha raccomandato la somministrazione di una seconda dose di richiamo con vaccino antiCovid a mRNA a tutte le persone che abbiano compiuto 60 anni e per i fragili di ogni età. L'obiettivo è mantenere la risposta immunitaria di fasce di popolazioni ritenute a rischio in vista dell'autunno, quando non si esclude una nuova ondata della pandemia.

Nel frattempo, la Commissione europea e Moderna hanno raggiunto un accordo per ri-programmare le consegne dei vaccini contro il Covid-19, originariamente previste in estate, a settembre e nel periodo autunnale/invernale 2022. L'intesa riguarda anche i vaccini adattati alle nuove varianti BA.4 e BA.5 Omicron , in attesa di autorizzazione da parte dell'Ema. «Ciò garantirà alle autorità nazionali di avere accesso ai vaccini nel momento in cui ne avranno bisogno per le loro campagne nazionali», ha annunciato Bruxelles in una nota.

Secondo quanto riferito da Stella Kyriakides, commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, «l'aumento dei tassi di vaccinazione e guarigione contro il Covid-19 sarà essenziale, poiché prevediamo di andare avanti per i mesi autunnali e invernali. Per garantire al meglio la nostra preparazione comune, gli Stati membri devono disporre degli strumenti necessari».

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, suddiviso per regione, riguarda il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia: +5.474 casi (ieri +1.169)

Campania: +4.112 casi (ieri +1.051)

Veneto: +5.429 casi (ieri +1.063)

Lazio: +3.333 casi (ieri +1.334)

Emilia-Romagna: +1.272 casi (ieri +1.494)

Sicilia: +3.737 casi (ieri +710)

Piemonte: +2.630 casi (ieri +674)

Puglia: +3.307 casi (ieri +752)

Toscana: +2.237 casi (ieri +428)

Marche: +1.514 casi (ieri +403)

Liguria: +1.546 casi (ieri +330)

Abruzzo: +1.826 casi (ieri +507)

Calabria: +1.895 casi (ieri +612)

Friuli Venezia Giulia: +1.185 casi (ieri +254)

Sardegna: +1.200 casi (ieri +489)

Umbria: +722 casi (ieri +261)

P. A. Bolzano: +546 casi (ieri +91)

P. A. Trento: +500 casi (ieri +97)

Basilicata: +360 casi (ieri +129)

Molise: +158 casi (ieri +106)

Valle d’Aosta: +101 casi (ieri +22)