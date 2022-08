È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI 64.861 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 18.813) E 190 MORTI (IERI 121), CON 354.431 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 18,3% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI DIMINUISCONO DI 282 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 12 IN MENO DI IERI - LA REGIONE CON IL MAGGIOR NUMERO DI NUOVI CONTAGI È LA LOMBARDIA, SEGUITA DA VENETO, CAMPANIA E PUGLIA…

Lorenzo Nicolao per www.corriere.it

bollettino 2 agosto 2022

Sono 64.861 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 18.813). Sale così ad almeno 21.124.644 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 190 (ieri 121), per un totale di 172.397 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 19.722.540 e 89.955 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 41.129). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 1.229.707, pari a 25.046 in meno rispetto a ieri (-21.730 il giorno prima).

tamponi

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) processati sono 354.431, ovvero 248.592 in più rispetto a ieri, quando erano stati 105.839. Il tasso di positività torna a crescere: è al 18,3%, mentre ieri era al 17,8%.

È la Lombardia ad avere il maggior numero di nuovi contagiati (+8.860 casi). Seguono Veneto (+8.009), Campania (+6.072) e la Puglia (+5.315).

Il sistema sanitario

ospedali covid 10

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -282 (ieri +28), per un totale di 10.245 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono -12 (ieri +10) — si tratta del saldo tra le persone entrate e uscite in un giorno — per un totale di 386 malati gravi, con 38 ingressi in rianimazione (ieri 36).

I dati quando è stata finora registrata in Italia una sola sequenza riconducibile a BA.2.75, nel campionamento dell’11-17 luglio dell’Istituto superiore di sanità. BA.5 resta invece nettamente dominante: nel periodo 18-24 luglio rappresentava l’86% dei casi, seguita da BA.4 (11.6%), BA.2 (1.6%) e BA.1 (0.8%).

ospedali covid 5

«Era ovvio che la nuova variante BA.2.75 arrivasse anche in Italia per le sue caratteristiche di diffusività — ha spiegato Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene generale e medicina preventiva all’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’IRCCS Galeazzi — potrebbe essere protagonista di un’ondata nel prossimo futuro». Negli ultimi giorni non vi è stato un riscontro dei numeri in termini pandemici (qui maggiori informazioni sulla variante soprannominata «Centaurus»), mentre è ancora in corso la sperimentazione sulle varianti e sui vaccini in grado di contrastarle.

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, suddiviso per regione, riguarda il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia: +8.860 casi (ieri +1.721)

Campania: +6.072 casi (ieri +1.602)

Veneto: +8.009 casi (ieri +1.465)

Lazio: +5.008 casi (ieri +1.853)

Emilia-Romagna: +2.895 casi (ieri +2.599)

Sicilia: +4.737 casi (ieri +1.266 )

Piemonte: +3.686 casi (ieri +1.549)

Puglia: +5.315 casi (ieri +1.114)

Toscana: +3.493 casi (ieri +633)

Marche: +2.387 casi (ieri +677)

Liguria: +2.118 casi (ieri +472)

Abruzzo: +2.411 casi (ieri +859)

Calabria: +2.593 casi (ieri +1.038)

Friuli Venezia Giulia: +1.838 casi (ieri +324)

Sardegna: +1.873 casi (ieri +667)

Umbria: +1.260 casi (ieri +403)

P. A. Bolzano: +716 casi (ieri +137)

P. A. Trento: +643 casi (ieri +117)

Basilicata: +594 casi (ieri +196)

Molise: +223 casi (ieri +101)

Valle d’Aosta: +130 casi (ieri +20)