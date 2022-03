È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - SIAMO ARRIVATI AL PLATEAU DEI CONTAGI E STIAMO PER IMBOCCARE LA DISCESA? - OGGI 76.260 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 96.365) E 153 MORTI (IERI 197), CON 513.744 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ STABILE AL 14,8% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI DIMINUISCONO DI 30 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 11 IN PIÙ DI IERI…

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 23 marzo 2022

Sono 76.260 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 96.365, qui il bollettino). Sale così ad almeno 14.070.450 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 153 (ieri 197), per un totale di 158.254 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 12.685.306 e 51.922 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 71.380). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 1.226.890, pari a +26.283 rispetto a ieri (+25.327 il giorno prima).

tamponi

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 513.744, ovvero 128.152 in meno rispetto a ieri quando erano stati 641.896. Il tasso di positività è pressoché stabile al 14,8% (l’approssimazione di 14,84%); ieri era 15% e due giorni ha 14,9%.

curva contagi 23 marzo 2022

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. La curva, dopo aver toccato il «picco settimanale» della sua altalena con i dati di martedì, si muove verso il basso. La tendenza è in lievissima in crescita, quasi in stallo, e lo si vede dal confronto con lo scorso mercoledì (16 marzo), quando sono stati registrati +72.568 casi con un tasso del 14,8%: perché è vero che oggi ci sono più nuove infezioni di quel giorno, ma il rapporto di casi su test odierno è praticamente identico a quello del 16 marzo (entrambi 14,8%) e questo fa pensare che siamo arrivati al plateau, che prelude la discesa. Inoltre, la percentuale è stabile da tre giorni consecutivi. Comunque, si capirà meglio nei prossimi giorni. Ricordiamo che anche un anno fa, nel marzo del 2021, c’è stato un incremento dei positivi che si è esaurito in un mese: già ai primi di aprile del 2021 la curva stava scendendo.

ospedali covid 5

La Lombardia ha il maggior numero di nuovi contagiati (+9.206 casi), seguita da Lazio (+8.340) e Campania (+8.093). A livello globale, secondo l’Oms i contagi settimanali (14-20 marzo) sono aumentati di un +7% rispetto alla settimana prima (una crescita che va avanti da due settimane), mentre i decessi nello stesso arco di tempo si sono ridotti del -17%, come aveva anticipato ieri Hans Kluge, direttore dell’Ufficio regionale dell’Oms per l’Europa.

ospedali covid 4

Il sistema sanitario

Diminuiscono le degenze ordinarie, mentre salgono di poco quelle in rianimazione. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -30(ieri +241), per un totale di 8.939 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +11 (ieri -8) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 466, con 55 ingressi in rianimazione (ieri 47).

ospedali covid 3

Le vittime

Sono 153 le vittime nel bollettino, contro le 197 di ieri. Come di consueto nel conteggio sono stati inseriti diversi decessi pregressi, indicati nelle note. Due regioni hanno zero lutti: si tratta di Molise e Valle d’Aosta. Mentre il maggior numero di morti è in Toscana (21) e Sicilia (20, di cui 12 deceduti nelle ultime 48 ore e 8 nei giorni precedenti).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, suddiviso per regione, riguarda il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia: +9.206 casi (ieri +11.378)

Veneto: +6.287 casi (ieri +8.355)

Campania: +8.093 casi (ieri +10.788)

Emilia-Romagna: +4.295 casi (ieri +2.758)

Lazio: +8.340 casi (ieri +11.172)

Piemonte: +2.820 casi (ieri +3.345)

Toscana: +5.280 casi (ieri +6.778)

Sicilia: +6.481 casi (ieri +6.726)

Puglia: +7.270 casi (ieri +12.007)

Liguria: +1.539 casi (ieri +2.262)

Marche: +2.616 casi (ieri +3.513)

Friuli Venezia Giulia: +1.278 casi (ieri +1.433)

Abruzzo: +2.248 casi (ieri +2.904)

Calabria: +3.322 casi (ieri +3.994)

Umbria: +2.150 casi (ieri +2.474)

Sardegna: +2.225 casi (ieri +3.131)

P. A. Bolzano: +686 casi (ieri +1.201)

P. A. Trento: +451 casi (ieri +500)

Basilicata: +1.079 casi (ieri +1.269)

Molise: +524 casi (ieri +288)

Valle d’Aosta: +70 casi (ieri +89)

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 39.107: +15 decessi (ieri +17)

Veneto 14.074: +12 decessi (ieri +17)

Campania 9.965: +9 decessi (ieri +24)

Emilia-Romagna 16.179: +8 decessi (ieri +12)

Lazio 10.681: +10 decessi (ieri +14)

Piemonte 13.166: + decessi (ieri +5)

Toscana 9.386: +21 decessi (ieri +20)

Sicilia 9.918: +20 decessi (ieri +30)

Puglia 7.882: +7 decessi (ieri +13)

Liguria 5.182: +2 decessi (ieri +5)

Marche 3.673: +1 decesso (ieri +3)

Friuli Venezia Giulia 4.884: +13 decessi (ieri +5)

Abruzzo 3.054: +5 decessi (ieri +5)

Calabria 2.246: +12 decessi (ieri +9)

Umbria 1.780: +2 decessi (ieri +1)

Sardegna 2.174: +7 decessi (ieri +8)

P. A. Bolzano 1.438: +2 decessi (ieri +2)

P. A. Trento 1.538: +2 decessi (ieri +2)

Basilicata 816: +2 decessi (ieri +3)

Molise 585: nessun nuovo decesso (ieri +1)

Valle d’Aosta 523: nessun nuovo decesso (ieri +1)