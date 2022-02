24 feb 2022 17:52

È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - MENTRE ESPLODE LA GUERRA IN EUROPA IL VIRUS NON VA IN LETARGO, ANCHE SE LA PANDEMIA CONFERMA IL RALLENTAMENTO: OGGI 46.169 NUOVI CASI (IERI 49.040) E 249 MORTI (IERI 252), CON 484.530 TAMPONI E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 9,5% - I POSTI LETTO NEI REPARTI COVID ORDINARI DIMINUISCONO DI 402 UNITÀ MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 47 IN MENO DI IERI...