È ARRIVATO A ROMA SHABBAR ABBAS, IL PADRE DI SAMAN – L’UOMO È ACCUSATO, INSIEME AD ALTRI PARENTI, DELL’OMICIDIO DELLA FIGLIA, UCCISA E FATTA A PEZZI NEL 2021 A NOVELLARA, IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – SBARCATO DALL’AEREO A CIAMPINO, SHABBAR SARÀ TRASFERITO IN UN CARCERE DELLA CAPITALE, IN ATTESA DI ESSERE SPOSTATO IN UNA PRIGIONE EMILIANA…

shabbar abbas parte per l italia 4

(ANSA) - Shabbar Abbas, accusato dell'omicidio della figlia Saman avvenuto nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, ed estradato dal Pakistan in Italia, è arrivato nella notte a Roma. L'uomo ha viaggiato a bordo di un Falcon 900 dell'Aeronautica militare.

Proveniente da Islamabad, il Falcon 900 dell'Aeronautica Militare (a bordo anche personale del servizio per la cooperazione internazionale di polizia della direzione centrale della polizia criminale insieme ai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia), è atterrato poco dopo la mezzanotte sulla pista dell'aeroporto di Ciampino.

la telefonata che incastra il padre di saman abbas 3

Sbarcato dall'aereo, Shabbar Abbas, preso in consegna dalla polaria di Ciampino, sarà ora condotto presso il locale ufficio di polizia giudiziaria dello scalo romano dove gli verrà notificato il decreto di custodia cautelare e il verbale. Dopo di che la polizia penitenziaria provvederà ad effettuare il successivo trasferimento in un carcere della Capitale in attesa della definitiva traduzione in una casa circondariale emiliana a disposizione dell'autorità giudiziaria di Reggio Emilia.

shabbar abbas parte per l italia 1 shabbar abbas parte per l italia 5 la telefonata che incastra il padre di saman abbas 1 shabbar abbas parte per l italia 3 Saqib Ayud Saman Abbas Danish Hasnain LA FOTO DI SAMAN ABBAS CON IL LIVIDO SULLA GUANCIA la fuga dei genitori di saman all aeroporto di milano malpensa 5 I GENITORI DI SAMAN ABBAS IN FUGA A MALPENSA 1 PADRE E ZIO saman abbas IN PAKISTAN LA FOTO DI SAMAN ABBAS CON IL LIVIDO SULLA GUANCIA shabbar abbas parte per l italia 2