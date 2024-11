È ARRIVATO TRUMPONE: MEGLIO FARSI VEDERE APERTI AL NEGOZIATO – ZELENSKY TORNA A DIRSI PRONTO A TRATTARE CON PUTIN, CONGELANDO LA SITUAZIONE AL FRONTE, MA CONTINUA A CHIEDER IN CAMBIO LA PROTEZIONE “SOTTO L’OMBRELLO DELLA NATO” – SUL TERRENO I SOLDATI UCRAINI SONO IN DIFFICOLTÀ: POTREBBE ESSERE UTILE FERMARE LA SITUAZIONE CON LA CITTÀ RUSSA DI KURSK ANCORA OCCUPATA (E PRIMA CHE I SOLDATI DI PUTIN AVANZINO ANCORA IN DONBASS)

Estratto dell’articolo di Paolo Brera per www.repubblica.it

https://www.repubblica.it/esteri/2024/11/30/news/zelensky_capo_forze_terra_mykhailo_drapatyi-423766362/

ZELENSKY MYKHAILO DRAPATYI

Nove mesi dopo il licenziamento in tronco del generale Valery Zaluzhny, colpevole di brillare più del presidente, le forze armate ucraine in piena guerra affrontano una nuova rivoluzione. Volodymyr Zelensky ha annunciato ieri a sorpresa la nomina del nuovo capo dell’esercito. Ma stavolta non ci sono polemiche né proteste, anzi: non c’è un solo analista militare in Ucraina che non plauda alla scelta del maggiore generale Mykhailo Drapatyi alla guida delle forze terrestri. A Zelensky servono uomini fidati e capaci accanto, mentre annuncia ciò che non aveva mai osato ammettere: è pronto a congelare il fronte in cambio della protezione «sotto l’ombrello della Nato», ha detto ieri in un’intervista.

volodymyr zelensky donald trump

[…] Grandi manovre per puntellare una situazione difficilissima sul campo: il Donbass controllato da Kiev si riduce giorno dopo giorno, e Mosca ha riconquistato anche il 40 per cento del territorio perduto con la controffensiva ucraina nella regione russa di Kursk.

Drapatyi prende il posto del giovane tenente generale Oleksandr Pavliuk, nominato in quel ruolo solo 9 mesi fa in un domino partito dal licenziamento di Zaluzhny. Non ha demeriti, «non è una rimozione punitiva ma l’effetto di un nuovo ascensore sociale per gli alti ufficiali: il suo ruolo viene affidato a un uomo con cui le nostre forze di terra verranno molto rinforzate», dice Musienko.

GUERRA IN UCRAINA - I SOLDATI UCRAINI AVANZANO NELLA REGIONE DI KURSK

Zelensky gli ha affidato il compito di «aumentare sensibilmente l’efficienza dell’esercito, garantire qualità dell’addestramento e approcci innovativi alla gestione dei soldati: l’esercito ha bisogno di cambiamenti», ha postato su Telegram. Ma il cambiamento più grande resta quello che ha ipotizzato per la prima volta ieri in un’intervista: il cessate il fuoco con la Russia senza ottenere la restituzione dei territori occupati. Gli basterebbe «l’ombrello della Nato»; il resto, poi, lo rivendicherebbe «per via diplomatica».

LA CENTRALE ELETTRICA A VYSHGOROD GUERRA IN UCRAINA - I SOLDATI UCRAINI AVANZANO NELLA REGIONE DI KURSK MYKHAILO DRAPATYI