ASCENDENTE BRANKO – LE PREVISIONI 2023 DEL RE DEGLI ASTROLOGI PER IL SEGNO DEI GEMELLI: “DOVRESTE GIOCARE CON LE STELLE COSÌ COME GIOCATE CON TUTTO NELLA VITA: AMORE, AMICIZIE, LAVORO. MA ANCHE LE STELLE GIOCANO CON VOI, SOPRATTUTTO IN QUESTO 2023, ANNO RICCO DI SORPRESE ED EMOZIONI, CHE VI RISERVA PURE PERCORSI IMPEGNATIVI – FEBBRAIO È IL MOMENTO MIGLIORE PER FARE UN CHECK DELLA VOSTRA SITUAZIONE COMPLESSIVA - IL MESE CRUCIALE DEL 2023? MARZO” – LE AFFINITÀ SEGNO PER SEGNO

ARTICOLI CORRELATI

LE PREVISIONI DI BRANKO – GEMELLI

Da “Chi”

BRANKO

GENNAIO

Cari, disincantati e allegri folletti dello zodiaco, se non ci foste bisognerebbe inventarvi! Dovreste giocare con le stelle così come giocate con tutto nella vita: amore, amicizie, lavoro... Ma anche le stelle giocano con voi, soprattutto in questo 2023, anno ricco di sorprese ed emozioni, che vi riserva pure percorsi impegnativi.

Gennaio garantisce stimoli interessanti. Subito Venere incrocia i suoi raggi con Giove, con la complicità della vostra Luna di gennaio, poi tra l'8 e il 9 duetta con Marte nel vostro cielo; il 15 c'è l'Ultimo Quarto nell'amica Bilancia e il 21 brilla la Luna Nuova in Acquario. Il sentimento fiorisce come a primavera! Anche nella professione queste stelle sono molto attive. La forma fisica è buona.

FEBBRAIO

BRANKO - CALENDARIO ASTROLOGICO 2023

Anche se Venere è capricciosa e incostante nei primi venti giorni, le stelle di febbraio sono favorevoli e dovete riuscire a sfruttarle sino in fondo. È il momento migliore per un check della vostra situazione complessiva: patrimoniale, finanziaria, lavorativa, fiscale. Persino Venere, pur contraria in Pesci, ha un effetto stimolante, dato che si trova nel settore del successo; non seguite i miraggi creati da Nettuno e restate con i piedi per terra. In campo senti- mentale, gli amici vi saranno di grande aiuto con i loro consigli affettuosi, quando vi sembrerà di non capire più nulla dell'amore. La forma fisica è ben sostenuta da Marte, ma lo stimolo del pianeta inizia a diventare eccessivo, soprattutto a fine mese quando si scontra con il Sole che va in Pesci

MARZO

È il mese cruciale del 2023. Nel cielo si disegnano nuove geometrie, alcune passeggere, altre che rimarranno più a lungo. L'evento più significativo è senz'altro il passaggio di Saturno in Pesci il giorno 7, in quadratura al vostro segno. Il suo influsso è estremamente importante e spesso ha un effetto salutare, perché ci libera da zavorre molto pesanti.

branko 2

Ed è certo un bene che, dopo quasi otto mesi nel vostro cielo, proprio adesso il rosso Marte riprenda il suo moto normale e vada avanti: avete bisogno di assestarvi, avete corso abbastanza e per riprendere la marcia dovete alleggerirvi, proprio con l'aiuto di Saturno.

A fine mese si compie l'ultimo importante passaggio planetario del mese: il trasloco - temporaneo - di Plutone in Acquario, in ottimo angolo al vostro segno. Presto ne sentirete gli effetti...

APRILE

Martedì 11 vi svegliate con un raggio verde che vi accarezza: si tratta della dolce Venere che arriva nel vostro cielo, prima stella del 2023 a presentarsi nel vostro spazio zodiacale. Avete avuto Marte con voi. ma il transito era solo un seguito di quello dell'anno passato.

Vi attendono giorni promettenti, in particolare tra l'11 e il 20: siete scatenati, seducenti e caldi come non vi sentivate da tempo. Trascorrete la Pasqua con le persone care, in serenità: avete bisogno di una pausa prima di rituffarvi nel lavoro, che comunque è intenso e stimolante. Saturno è in quadratura, ma si va a posizionare nel vostro settore del successo e ciò costituisce un invito a essere più rigorosi e concentrati.

MAGGIO

branko

La primavera è sbocciata e i pro fumi dell'erba tagliata e dei fiori di campo vi invitano a uscire. Siete Gemelli, estroversi e divertenti, o almeno così tutti vi conoscono. Eppure chi è in profonda sintonia con voi sa che nascondete un lato più serio e ombroso, come Castore e Polluce, i due gemelli del mito del vostro segno, che trascorrono metà della loro esistenza nei fasti dell'Olimpo e l'altra metà nell'oscuro regno di Plutone. In maggio diverse stelle si concentrano alle vostre spalle nel segno del Toro: il Sole, Urano, il vostro Mercurio e martedì 16 arriva anche Giove. Gli astri in questa posizione non sono nega tivi, ma inducono a privilegiare 'autoanalisi. Marte è instancabile e attivissimo. Il movimento si intensifica negli ultimi dieci giorni, quando il pianeta dell'energia passa in Leone e inizia la stagione del vostro compleanno.

GIUGNO

La stagione del vostro compleanno non vi delude. Venere diventa calda il 5, subito dopo la Luna Piena, e parla d'allegria, viaggi, esperienze piacevoli. Dopo il mese scorso che vi ha fatto cercare la riflessione e l'isolamento, siete di nuovo in pista con gli amici di sempre e con nuove conoscenze.

branko 1

Lo conferma anche la vostra stella guida, Mercurio: domenica 11 arriva nel vostro segno con la sua carica di curiosità e di fantasia. Ricordate che vi conviene riservare una parte delle vostre energie al campo pratico. Quest'anno il vostro protettore ama i segni dell'elemento Terra e passa ve loce negli altri, quindi non farà favoritismi nei vostri confronti: lunedì 26 sarà già in Cancro. Se occorre mantenere ritmi veloci con Mercurio, non si può dire lo stesso con Venere: sta iniziando un lunghissimo transito in Leone. che durerà sino ai primi di ottobre.

LUGLIO

segno zodiacale gemelli 1

Il mese inizia con una bella spinta realizzatrice. Vi prospetta amore, divertimento, soprattutto tanto la- voro: il vostro Mercurio sino al 27 si impegna al massimo per portarvi vantaggi e opportunità di affari. La seconda parte del 2023 resta un periodo di attese e di bilanci - Giove e Urano in Toro lavorano per chiudere una fase e farvi trovare pronti per il futuro - ma non dovete fermarvi ad aspettare che le cose procedano da sole. Dopo i primi 10 giorni, però, è consigliabile rallentare i ritmi, perché Marte va in quadratura e potrebbe risentirne anche la forma fisica. I giorni più delicati sono 21, 22, 28 e 29.

AGOSTO

Dovete concedervi una pausa. Meglio scegliere una località di villeggiatura vivace, ma non troppo: avete bisogno di distrarvi, ma anche di riposare, se possibile con gli amici più stretti e non con tutta la famiglia allargata. Pensate che bello: per una volta non avrete paura del silenzio, che anzi vi riempirà le orecchie di armonia. E lo sapete che nel silenzio si sente meglio il battito di due cuori innamorati? Questa Venere calda, esuberante, estroversa non vi vuole da soli, e si allea al Sole per trovarvi qualcuno da amare... Il giorno di Ferragosto anche la Luna è nel vostro amico Leone e certo qualcosa di bello può accadere. La salute è delicata, ci vuole riposo. Siate prudenti il 24 e il 31.

segno zodiacale gemelli 2

SETTEMBRE

Come ogni anno, il mese della Vergine è segnato da pianeti un po’ faticosi, che interessano in particolare l’abitazione e la famiglia. Nel 2023, poi, vi trovate per la prima volta a sperimentare la quadratura di Saturno, che vi fa sembrare tutto complicato. Per fortuna godete del sostegno di una Venere splendente e generosa, che vi riempie il cuore di affetto verso tutti. Marte dalla fine di agosto è di nuovo magnifico: il fisico è in grande ripresa. Ci vuole cautela intorno al 7, al 15 e al 22, giorni di cambio di Luna in segni irritanti. Il 23 arriva l’equinozio e vi porta alcune risposte (almeno d’amore) che stavate aspettando; il 29 brilla una magnifica Luna Piena. Nella professione continuate a muovervi con grande cautela.

OTTOBRE

segno zodiacale gemelli 3

Il mese della vostra amica Bilancia rimescola le carte e porta una ventata di rinnovamento nel cielo, che per certi versi sembrava un po’ bloccato. Nel vostro oroscopo il segno dei due piatti influenza in particolare la vita amorosa, i figli, la creatività. Nei primi dieci giorni è proprio l’amore in primo piano: Marte e Venere filano in perfetta armonia. Dal 9 Venere passa in Vergine e diventa provocante, ma polemica; subito dopo Marte trasloca in Scorpione, segno che per voi tocca la quotidianità, la salute e il lavoro, che forse avete in qualche misura trascurato, impegnati come eravate nella vita affettiva. Lo conferma il vostro protettore celeste, che dopo due mesi in Vergine si sposta in un segno amico. Ma quanto vi ha disturbato quel Mercurio pedante e pignolo?

NOVEMBRE

Come avrete capito, il 2023 è un anno un po’ strano. Se l’amore va a gonfie vele, nel lavoro ci sono fastidi; se la professione brilla, la famiglia ne soffre. Tutto questo dipende dall’influenza della quadratura che Saturno esercita su di voi: il pianeta esige che andiate più a fondo nelle cose, che costruiate le relazioni umane e affettive e la vostra professione su fondamenta più solide.

segno zodiacale gemelli 4

La prontezza mercuriana è la vostra migliore qualità, che però a volte si trasforma in un ostacolo. In novembre - grazie ai valori veicolati dallo Scorpione, il segno della profondità - le stelle vi chiedono di capire bene a cosa tenete di più. Non fermatevi alle prime difficoltà segnalate da Mercurio che va in Sagittario venerdì 10 e rallenta l’arrivo di notizie, disturba la comunicazione con i soci, i figli adolescenti e l’ex coniuge. L’amore invece è luminoso, appena Venere approda in Bilancia, mercoledì 8, subito si crea un’oasi di armonia che vi fa sentire appagati e protetti.

DICEMBRE

Arrivate alla fine di questo 2023 con un bagaglio ricco di esperienze. Siete più maturi, capaci di soffermarvi ad analizzare le situazioni e voi stessi, il vostro cuore. Certo, più il bagaglio è pieno, più pesa e a volte non vi dispiacerebbe tornare a sentirvi leggeri come l’aria. È Natale, ci sono le feste: impegnatevi a essere buoni anche se non sempre gli altri lo sono con voi. È colpa delle solite stelle, che in dicembre si concentrano in Sagittario: in quel segno ci sono il Sole, Marte, Mercurio che fa il pazzerello e a fine mese arriva pure Venere. Magari vi sembra tutto più pesante a causa di Saturno, ma non drammatizzate, sono transiti veloci, a gennaio il cielo sarà molto diverso. Ci sono tre cambi di Luna difficili (5, 13 e 19). Venere è affettuosa sino al solstizio, protegge il vostro posto di lavoro, migliora le relazioni: non sottovalutatela. Auguri!

AFFINITÀ SEGNO PER SEGNO

GEMELLI-ARIETE

segno zodiacale gemelli 5

Con Marte eccitato e Giove gaudente, passano più tempo incollati che a dormire. Da marzo qualcosa cambia: il Gemelli sente Saturno e l’Ariete non lo riconosce più. A giugno arriva Venere e sarà amore!

GEMELLI-TORO

Opposti per carattere, possono scontrarsi o completarsi. Sino a marzo Marte li tiene insieme, poi arriva Saturno e il Gemelli perde un po’ del suo brio. Giusto in tempo per il compleanno accorre in soccorso Venere e vincerà l’amore.

GEMELLI-GEMELLI

Tra Giove e Marte si amano come conigli; poi però il professor Saturno li mette in riga, a studiare. Ma si sa, galeotto fu il libro e chi lo scrisse... Terminato l’anno scolastico, festeggiano il compleanno insieme a Venere.

GEMELLI-CANCRO

Sono vicini di zodiaco, si conoscono bene, ma non sempre si amano. Tuttavia, se la scintilla scocca, anche fra turbolenze planetarie la storia può andare avanti. Quando Saturno bacchetta, il Cancro accoglie e consola...

ASTROLOGIA

GEMELLI-LEONE

I Gemelli sono due, si sa: uno allegro e solare, l’altro disincantato e cinico. Il Leone apprezza il primo, ma col secondo non sa che fare. Dureranno? La risposta viene d’estate, quando il Leone ospita Venere e il mercuriano la vuole.

GEMELLI-VERGINE

Con quel Marte ipersexy anche la Vergine rinuncia al proprio nome. In marzo però per entrambi arriva Saturno e il cammino è diverso. Lo percorreranno insieme? Dipende da quanto impegno ci metteranno.

GEMELLI-BILANCIA

Con quel Marte, più che d’Aria sembrano segni di Fuoco... Poi le stelle si spostano, ma qualche raggio gentile rimane a unirli. Così, quando a giugno arriva Venere bella, l’amore trionfa…

GEMELLI-SCORPIONE

Con quel Marte sexy del mercuriano, lo Scorpione si mette in fila per una notte d’amore, gli piace e decide di restare. Poi il cielo si rimescola, ma entrambi hanno qualche buon pianeta da giocare. Probabilità di successo? 50%.

GEMELLI-SAGITTARIO

Sono opposti nello zodiaco, ma ciò non costituisce per forza un ostacolo, se c’è la passione. Quando però arriva Saturno, quella può calare e allora addio amore. La storia potrebbe riprendere d’estate, con Venere sontuosa. Mah...

GEMELLI-CAPRICORNO

ASTROLOGIA

Così diversi, potrebbe - ro però completarsi a meraviglia. Il primo brioso ma instabile, il secondo roccioso e un po’ cupo... Se riescono a conoscersi bene, l’unione diventa solida e non ci sono stelle a dividerli.

GEMELLI-ACQUARIO

Un’unione incisa a fuoco sui manuali di astrologia: i segni in trigono s’intrigano, s’attraggono e via zodiacando. Una coppia così riuscita da sembrare, a volte, persino banale. Provare qualcos’altro?

GEMELLI-PESCI

Anche nel 2023 c’è qualche stella di troppo fra loro: prima Marte, poi Saturno e a fine anno un po’ tutte. Sarà difficile non punzecchiarsi a vicenda, le cose potrebbero mettersi male. Certo, l’amore vince sempre, però...